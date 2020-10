DOC - Nelle Tue Mani Anticipazioni: Stasera su Rai1 la Nuova Puntata della Fiction con Luca Argentero

Anticipazioni TV

Torna Stasera con la seconda delle Puntate inedite che compongono la Prima Stagione, DOC - Nelle Tue Mani, il medical dramma con Luca Argentero e Matilde Gioli.

Torna Stasera, giovedì 22 ottobre 2020, DOC - Nelle tue mani, la Fiction con Luca Argentero, che ha esordito la scorsa primavera con ascolti da record. Dopo lo Stop forzato, legato all'Emergenza Coronavirus, il medical dramma di Rai1 è tornato sul piccolo schermo lo scorso 15 settembre con le puntate inedite che segnano la conclusione del Primo fortunato Capitolo. Abbiamo ritrovato dunque Andrea Fanti, protagonista della Fiction ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni; la giovane e brillante Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, la dottoressa ancora innamorata di Andrea Fanti che però a causa dell’incidente non ricorda più il loro legame sentimentale passato. Nel Cast, accanto ai due protagonisti: Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, Gianmarco Saurino e Raffaele Esposito, Beatrice Grannò, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Alberto Malanchino.

DOC - Nelle tue mani: Dove eravamo rimasti...

Andrea è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi. Una paziente mette in luce un segreto della vita privata di Lorenzo che crea stupore in tutto il reparto. Intanto, Gabrieled Elisa si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé, ma che pronuncia ripetutamente un’unica parola.

Le Anticipazioni della Puntata di Stasera di DOC - Nelle tue mani

Cause ed Effetti - A partire dal ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, Andrea tenta di ricostruire cosa è accaduto prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, responsabile di quel decesso, e Agnese si dimostrano poco collaborativi. Alba e Riccardo faticano a ristabilire il loro rapporto e anche tra Gabriel ed Elisa le cose si complicano...

L'imprevisto - Un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all'emergenza. Fra i feriti, arriva una ragazza che riapre un capitolo importante del passato di Riccardo che il ragazzo credeva chiuso per sempre...

L'appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25