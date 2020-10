DOC - Nelle Tue Mani, Anticipazioni: la Prossima Puntata in onda il 29 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Prossima Puntata di Doc - Nelle Tue Mani, in onda giovedì 29 ottobre 2020.

Torna giovedì prossimo, 29 ottobre 2020, l'appuntamento con Doc - Nelle Tue Mani, in onda su Rai2 alle 21.20. La Fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli, tratta dalla vera storia del Dottor Pierdante Piccioni, si propone di raccontare la malattia non come la fine di tutto ma come la possibilità di avere una nuova occasione, di un cambiamento ma soprattutto di una sfida contro se stessi e contro le più comuni convinzioni.

Doc - Nelle Tue Mani: cosa è successo nella puntata del 22 ottobre

Nella puntata di Doc del 22 ottobre 2020, Andrea ha ritrovato la cartella clinica del paziente deceduto e ha tentato di ricostruire quello che gli è capitato prima dello sparo. Marco - il vero responsabile del decesso - ma anche Agnese, si mostrano molto poco collaborativi. Intanto per le coppie Alba e Riccardo e Gabriel ed Elisa, le cose non vanno come dovrebbero. Riccardo inoltre ha dovuto fare i conti con una ragazza - arrivata tra i feriti di un incidente ferroviario - che ha riaperto un capitolo importante del suo passato.

Doc - Nelle Tue Mani: le Anticipazioni della Prossima Puntata, in onda giovedì 29 ottobre su Rai2

Doc - Nelle Tue Mani torna giovedì 29 ottobre 2020 con un solo episodio, intitolato Egoismi. Nella puntata, l'arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un'attrice simpatica e affascinante, rende la giovane specializzanda inspiegabilmente ancora più acida e scontrosa. Andrea continua a scavare negli anni che l'amnesia ha cancellato, mentre Agnese non riesce a nascondere la gelosia per la crescente vicinanza tra Giulia e Andrea.

Il prossimo appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per giovedì 29 ottobre 2020 su Rai1, a partire dalle 21.25