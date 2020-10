DOC - Nelle Tue Mani, Anticipazioni: la Prossima Puntata in onda il 22 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Prossima Puntata di Doc - Nelle Tue Mani, in onda giovedì 22 ottobre 2020.

Torna giovedì prossimo, 22 ottobre 2020, l'appuntamento con Doc - Nelle Tue Mani, in onda su Rai2 alle 21.20. La Fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli, tratta dalla vera storia del Dottor Pierdante Piccioni, si propone di raccontare la malattia non come la fine di tutto ma come la possibilità di avere una nuova occasione, di un cambiamento ma soprattutto di una sfida contro se stessi e contro le più comuni convinzioni.

Doc - Nelle Tue Mani: cosa è successo nella puntata del 15 ottobre

Nella puntata di Doc del 15 ottobre 2020, Andrea, convinto di aver riconquistato Agnese e preso da un'insolita vena di romanticismo, ha voluto rendere felice un paziente in condizioni critiche, organizzando - in ospedale - il suo matrimonio. Gabriel, con la sua strana e inaspettata proposta ha scombussolato gli equilibri degli speciallizandi. Intanto un paziente è riuscito a mettere in luce un segreto sulla vita privata di Leonardo, mettendo il ragazzo in imbarazzo e creando stupore in tutto il reparto. Gabriel ed Elisa hanno poi dovuto lavorare sodo per ricostruire la vita di un anziano ricoverato e che non ricordava nulla di sé e pronunciava compulsivamente una sola e unica parola.

Doc - Nelle Tue Mani: le Anticipazioni della Prossima Puntata, in onda giovedì 22 ottobre su Rai2

Nell'Episodio intitolato Cause ed Effetti, dopo aver trovato la cartella clinica del paziente deceduto, Andrea tenta di ricostruire quello che gli è accaduto prima dello sparo che gli ha cancellato i ricordi. Marco - il responsabile del decesso - e Agnese si dimostrano poco collaborativi. Intanto Alba e Riccardo faticano a ricostruire il loro rapporto mentre tra Gabriel ed Elisa le cose diventano sempre più complicate.

Nell'Episodio intitolato L'imprevisto, un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all'emergenza. Fra i feriti, arriva una ragazza che riapre un capitolo importante del passato di Riccardo che il ragazzo credeva chiuso per sempre.

Il prossimo appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per giovedì 22 ottobre 2020 su Rai1, a partire dalle 21.25