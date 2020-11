DOC - Nelle Tue Mani, Anticipazioni: la Prossima Puntata in onda il 12 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Prossima Puntata di Doc - Nelle Tue Mani, in onda giovedì 12 novembre 2020.

Torna giovedì prossimo, 12 novembre 2020, l'appuntamento con Doc - Nelle Tue Mani, in onda su Rai2 alle 21.20. La serie prodotta da Rai Fiction con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, tratta dalla vera storia del Dottor Pierdante Piccioni, vuole raccontare la malattia come una chance per avere una nuova occasione, invece di considerarla la fine di tutto, l'occasione di cambiare intraprendendo una sfida contro se stessi.

Doc - Nelle Tue Mani: cosa è successo nella puntata del 5 novembre

Nella puntata di Doc del 5 novembre 2020, Lorenzo si trova nuovamente alle prese con la sua ex, Chiara, quando quest'ultima viene ricoverata per overdose. Marco e sua moglie si sentono sempre più minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti sul Satonal, il medicinale sperimentale che sembra aver causato diversi decessi. Gabriel, invece, deve spiegare alla sua comunità che ha intenzione di fermarsi.

Doc - Nelle Tue Mani: le Anticipazioni della Prossima Puntata, in onda giovedì 12 novembre 2020 su Rai2

Doc - Nelle Tue Mani torna giovedì 12 novembre con un solo episodio, intitolato Veleni. Nella puntata, Andrea si trova nell'occhio del ciclone nel momento in cui un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica: incapace di difendersi a causa dell'amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine. Nel frattempo, Lorenzo deve combattere per far inserire Chiara nella lista dei trapianti e Agnese ha un improvviso malore...

Il prossimo appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per giovedì 12 novembre 2020 su Rai1, a partire dalle 21.25.