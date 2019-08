Deadwood - Il Film riprende in mano Stasera su Sky la leggendaria serie tv

Anticipazioni TV

Tutto il cast principale del cult torna per un lungometraggio, ambientato nel 1889, a dieci anni di distanza dall'ultima stagione.

Tra il 2004 e il 2006 le tre stagioni della serie western di culto Deadwood conquistarono una grandissima fetta di pubblico, fedelissimo alle vicende della cittadina del South Dakota nella seconda metà dell'Ottocento. 13 anni dopo l'ultimo episodio, Sky in esclusiva per l'Italia manda in onda stasera su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno alle 21:15 Deadwood - Il film, che riprende i personaggi storici, assicurando la partecipazione degli stessi attori, come Ian McShane (Al Swearengen) e Timothy Olyphant (Seth Bullock). Il film sarà disponibile anche in streaming sul servizio NOW TV.

Nella nuova storia, ambientata nel 1889 (dieci anni dopo la terza stagione), ideata ancora dal creatore della serie David Milch e diretta da Daniel Minahan, i primi segni del progresso scuotono gli equilibri di Deadwood. I pali del telefono introducono un inedito mercato delle comunicazioni, riattirando in città George Hearst (Gerald McRaney). Proprio quando Charlie Utter (Dayton Callie) si rifiuta di vendere il suo terreno a Hearst, la situazione comincerà a degenerare, con Seth ancora impegnato come sceriffo e Al sempre al comando del Gem Saloon, seppur in difficili condizioni di salute.

Per l’occasione, le tre stagioni della serie tv Deadwood sono rese disponibili su Sky e anche in streaming su NOW TV.



