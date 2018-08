DAZN, la nuova piattaforma streaming dedicata allo sport: ecco cosa vedremo

Con l’avvio del campionato e i primi novanta minuti di brividi, abbiamo iniziato a conoscere la nuova piattaforma streaming chiamata DAZN. In realtà gli amanti dello sport, conoscono questa nuova frontiera di video streaming online sia in diretta che on demand, già dal 2016, anno in cui è stata lanciata per la prima volta in Austria, Germania e Svizzera.

Ma è con la stagione calcistica 2018- 2019 che in Italia ha cominciato a farsi largo questo nome. Sì perché con il contributo di Mediaset Premium e di Sky, in accordo, DAZN mette a disposizione in esclusiva tutta la Serie B e tre partire (per turno) della Serie A. A fare da padrona di casa, per i palinsesti calcistici, è Diletta Leotta, ormai una veterana del pallone e tra le conduttrici italiane più amate. Sarà lei ad accompagnare gli spettatori in un nuovo modo di vedere il calcio, senza canoni tv o decoder.

La piattaforma infatti, accessibile da qualunque Pc, Smartphone o Tablet e console per videogiochi, non ha vincoli cotrattuali e per i primi 30 giorni offre una prova gratuita dei suoi servizi. Al termine di questi si potrà procedere a un abbonamento a pagamento ci circa 10,00 euro al mese. La prima prova sul campo è stata con la partita tra Lazio vs Napoli, un match che ha visto trionfare i partenopei ma che ha fatto infuriare molti tifosi per i problemi tecnici imprevisti. Le problematiche saranno presto risolte e ci sarà altrettanto presto l’arrivo di un nuovo evento tutto da gustare. Oltre al pacchetto cospicuo di Serie B e Serie A, la piattaforma ospita tutti i match della Liga, della Ligue1 e della Ligue 2 ma anche alcune coppe “minori”, come l’EFL Cup, la Coppa di Lega inglese.

Per chi non amasse il calcio o anche per chi vuole dedicarsi alla visione anche di altri sport, sarà possibile assistere al campionato WRC e alla Major League di Baseball passando, tra le altre grandi offerte, per il Bellator MMA, tra gli sport più seguiti degli ultimi anni.