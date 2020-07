Daydreamer: Video Anticipazioni Mediaset dal 3 al 7 agosto 2020

Anticipazioni TV

Nelle Anticipazioni Video di Mediaset per le puntate di Daydreamer - Le Ali Del Sogno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto su Canale 5 i riflettori sono puntati su Emre, il giovane, in ansia per la complicità tra Sanem e Can, torna a tramare con Aylin. Nel frattempo Sanem, ignara di tutto, si mette alla prova nel ruolo di stagista copywriter, ma il lavoro si rivela più complicato del previsto. Can rifiuta le sue proposte e il rapporto tra i due, già complicato dai genitori della ragazza che ne hanno frainteso la natura, rischia di andare in mille pezzi...

Can e Sanem sono innamorati e iniziano a passare sempre più tempo insieme, Emre li osserva e si rende conto della loro complicità. Il giovane teme che la ragazza possa tradire il loro segreto, rivelando tutta la verità a Can riguardo alle sue macchinazioni e al suo coinvolgimento nel favorire l'agenzia di Aylin. Nel frattempo a casa di Sanem fervono i preparativi, la ragazza infatti, è diventata stagista dell'agenzia come copywriter, scatenando l'invidia di Cey Cey e soprattutto di Aylin che cerca in tutti i modi di screditarla. Sanem e Can stanno insieme, ma i genitori di lei non ne sono ancora a conoscenza. Can insiste perché vengano informati e si propone di farlo lui stesso. Al momento dell'incontro però, quando prova a spiegarglielo, qualcosa va storto e i genitori di Sanem finiscono per capire che tra i due ci sia solo una infatuazione. In Agenzia, nonostante l'impegno di Sanem nel suo primo testo da copywriter, tutte le proposte le vengono rifiutate e questo la porterà a litigare con Can. Infine alla cena per i festeggiamenti dell'anniversario di matrimonio dei genitori di Sanem, ci sarà uno spiacevole imprevisto!

