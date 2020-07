Daydreamer: Video Anticipazioni Mediaset dal 27 al 31 luglio 2020

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Video di Mediaset per le puntate di Daydreamer - Le Ali Del Sogno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio su Canale 5 rivelano che Sanem, dopo aver raccolto le confidenze di Can riguardo alla sua infanzia infelice, deciderà di essere totalmente sincera con lui. Purtroppo non incontrerà la collaborazione di Emre, che le vieterà categoricamente di confessare. La perfida Aylin, informata da Emre delle intenzioni di Sanem, metterà in moto un piano diabolico per separare la ragazza dal fotografo. Piano che purtroppo andrà a buon fine!

Daydreamer - Le Ali Del Sogno: Il Video Riassunto Mediaset

Osman riscuote un grande successo come modello tanto che Guliz si invaghisce di lui. Ma Muzaffer vuole dimostrare a tutti di essere migliore di Osman e cerca di farsi pubblicità per diventare una star, purtroppo dovrà fare i conti con una spiacevole sorpresa! Sanem implora Emre di confessare insieme la verità al fratello, ma Emre è contrario perché sa Can non li perdonerebbe mai. Intanto, proprio Can e Sanem lavorano insieme a un progetto che prevede la selezione di una sceneggiatura scritta dagli utenti del web per uno spot pubblicitario. Dato il rapporto d'odio e amore che li unisce, la ragazza non vuole svelare di essere lei l'autrice di questo progetto. I due cercano il quartiere perfetto per le riprese della sceneggiatura, ma le loro opinioni sono molto diverse, tanto che arrivano a scontrarsi. Anche sul set i rapporti sono tesi, Deren e Aylin non riescono proprio a trovare un accordo!

Daydreamer, le Trame nel dettaglio: Ecco le nostre Anticipazioni

Le Trame di Comingsoon.it per le Puntate di Daydreamer in onda dal 27 al 31 Luglio 2020

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45