Daydreamer: Video Anticipazioni Mediaset dal 20 al 24 luglio 2020

Le Trame di Daydreamer per gli Episodi in onda dal 20 al 24 luglio 2020 su Canale 5. Guarda il Video Riassunto e scopri le Anticipazioni della Soap...

Le Anticipazioni Video di Mediaset per le puntate di Daydreamer - Le Ali Del Sogno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio su Canale 5 rivelano che assisteremo finalmente ad un vero Bacio tra Senem e Can. Dopo aver scoperto dell'intenzione del suo Capo di sposare Polen, Sanem decide di farsi da parte una volta per tutte, ma Can non è pronto a rinunciare a lei. Lasciata la festa di Polen, Can va a cercarla, le confessa di essere l'Albatros e la bacia! Purtroppo un incidente causato dalla sbadataggine di Sanem rischia di rompere l'idillio...

Daydreamer - Le Ali Del Sogno: Il Video Riassunto Mediaset

Nonostante il grande successo di Osman come attore, lo spot della Orgatte è da rifare! La scheda della macchina fotografica si è rotta e i clienti sono furiosi. La troupe dell'agenzia che ha girato gli spot pubblicitari deve quindi pernottare nei pressi del set per poter girare di nuovo il giorno successivo. Durante le riprese, Nihat e Mevkibe si rendono conto che Sanem ha un interesse per Can e cercano un modo per non far soffrire la figlia. Guliz, mentre si reca con Sanem alla festa di Can, le rivela che Polen andrà a vivere con lui e che progettano di sposarsi. Sanem rompe inavvertitamente la preziosa macchina fotografica che Can ha messo a disposizione per l'occasione e tutti pensano che, dopo questo incidente, la ragazza verrà licenziata.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45