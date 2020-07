Daydreamer: Video Anticipazioni Mediaset dal 13 al 17 luglio 2020

Anticipazioni TV

Le Trame di Daydreamer per gli Episodi in onda dal 13 al 17 luglio 2020 su Canale 5. Guarda il Video Riassunto e scopri le Anticipazioni della Soap...

Le Anticipazioni Video di Mediaset per le puntate di Daydreamer - Le Ali Del Sogno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio su Canale 5 rivelano di un nuova impegnativa sfida per l'Agenzia che causerà accesi contrasti tra Deren e Aylin così come tra Can e Sanem. Ma per quanto riguarda la coppia, vogliamo tranquillizzarvi: i due troveranno il modo di rappacificarsi e sarà molto romantico...

Daydreamer - Le Ali Del Sogno: Il Video Riassunto Mediaset

A seguito dell'accordo con il signor Levent, in Agenzia sono tutti concentrati sulla produzione dei suoi prodotti. Inoltre, in occasione delle riprese per la sponsorizzazione della linea organica, viene allestito un catering vegano per la troupe. I preparativi per le riprese della campagna pubblicitaria però, causano divergenze tra i dipendenti, i rapporti di collaborazione sono messi a dura prova e tra Deren e Aylin è guerra aperta su tutto. Infine all'indomani di una burrascosa lite con Can, anche Sanem si trova insieme agli altri sul set dove verrà girato lo spot per pubblicizzare la nuova bevanda prodotta da Levent.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45