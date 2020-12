Daydreamer, una Protagonista picchiata dal Compagno: la Denuncia su Instagram

Anticipazioni TV

Sevcan Yasar, la perfida Aylin di Daydreamer, ha condiviso su Instagram le foto delle violenze subite dal compagno che ha trovato il coraggio di denunciare.

Ha trovato il coraggio di denunciare Sevcan Yasar, una delle protagoniste di Daydreamer. La bellissima modella e attrice turca, che nella Soap interpreta la perfida Aylin, ha mostrato al popolo di Instagram le violenze subite dal compagno e la denuncia che ha sporto alle autorità. Le fan hanno appoggiato a gran voce Sevcan, unendosi nella lotta contro la violenza sulle donne che riguarda tutte le donne del pianeta.

Daydreamer, l'interprete di Aylin sconvolge Instagram

Daydreamer appassiona i telespettatori di Canale5 che vogliono conoscere la sorte dell’amore travolgente tra Can Divit e Sanem Aydin. La Soap turca è stata in grado di far affezionare il pubblico, creando una stretta connessione tra i fan e gli attori che danno il volto ai protagonisti della serie. Per questo quando Sevcan Yasar ha condiviso la sua storia dolorosa ma piena di coraggio su Instagram, i fan di tutto il mondo si sono stretti attorno all’attrice. L’interprete di Aylin ha postato alcune foto sconvolgenti sui social, denunciando pubblicamente di aver subito violenza dal suo compagno. La Yasar ha sporto denuncia alle autorità e ha documentato le percosse con alcuni scatti che fanno stringere il cuore. Bella, indomita e anche perfida, Aylin è uno dei personaggi chiave di Erkenci Kus. La fidanzata di Emre vuole vendicarsi di Can e della Fikri Harika, sperando di tenere vicino a sé l’uomo che ama. Dopo tanti sotterfugi e tranelli, Aylin trova il suo destino dietro le sbarre quando viene arrestata a seguito del complotto ordino con Enzo Fabbri.

Sevcan Yasar denuncia il compagno per Violenza dopo Daydreamer

Nella vita reale, Sevcan sperava di aver trovato l’amore al fianco del suo compagno che invece l’ha tradita mostrandosi un uomo violento. L’attrice ha mostrato il suo coraggio e ha chiesto a tutte le donne di denunciare, perché un uomo che ti mette le mani addosso non è un uomo che ti ama. Le fan italiane hanno fatto sentire tutto il loro calore, augurando all’attrice il meglio e sostenendola nella sua lotta. L’hashtag lanciato dalla protagonista della Soap è stato twittato moltissime volte fino a diventare di tendenza. Ci auguriamo che il gesto di Sevcan non vada sprecato e che le donne che si sono rispecchiate in Daydreamer seguano il suo esempio. Aylin avrà presto il suo lieto fine anche nella vita reale.

