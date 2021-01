Daydreamer, tutte le rivali in amore di Sanem: da Polen a Ceyda

Anticipazioni TV

Vediamo insieme tutte le donne che hanno cercato di allontanare Sanem da Can. Attenzione agli Spoiler sul finale della Soap!

Daydreamer - Le ali del sogno è la soap turca in onda su Canale 5 che vede protagonisti i bellissimi Can Yaman e Demet Ozdemir. I due attori interpretano rispettvamente Can Divit e Sanem Aydin: due giovani la cui storia d’amore si è rivelata più lunga e tortuosa di quanto avrebbero mai potuto immaginare. In realtà, come i fan sapranno ormai bene, i guai e gli ostacoli all’idillio amoroso della coppia sembrano abbattersi molto più spesso sulla povera Sanem. Nel corso della serie infatti, la giovane ha dovuto affrontare non poche situazioni che hanno cercato di impedire il suo lieto fine con Can. Ma a metterle più spesso i bastoni fra le ruote sono state le sue numerose rivali in amore. Ricordiamo insieme chi sono state tutte le donne che hanno tentato di allontanare Sanem e Can. Attenzione agli SPOILER riguardati le puntate ancora non trasmesse in Italia.

Daydreamer: tutte le rivali in amore di Sanem

Deren

Deren è la fidata direttrice creativa dell'azienda pubblicitaria di Can. È una donna ambiziosa e di successo, molto sicura di sé e che ha una cotta per il bel Divit praticamente dall’alba dei tempi. Inizialmente è la supervisionatrice di Sanem, che per molto tempo si ostina a chiamare “l’altra” e che inizia a trattare con ancor con stizza e antipatia quando scopre che tra la giovane e Can c’è qualcosa. Purtroppo dentro di sé Deren ha sempre saputo di non aver mai avuto chance con il bel fotografo, per questo non ha mai cercato realmente di separarlo da Sanem. Anzi, col tempo finirà con l’attaccarsi fortemente - come fanno tutti - alla giovane stagista.

Arzu Taş

Arzu è una modella che cerca disperatamente di attirare l’attenzione di Can nei primi episodi della soap. La giovane lo convince addirittura a scattarle delle foto, per poi tentare di sedurlo apertamente. Arzu esce di scena subito dopo il servizio fotografico, non solo perché Can la rifiuta, ma anche perché Sanem la manda in ospedale servendole un frullato alle fragole, a cui la modella è allergica!

Aylin

Aylin è l’antagonista della prima parte della Soap. Tanto bella quanto malvagia, questa donna in carriera in realtà non è una vera e propria rivale in amore di Sanem, ma è la causa dell’inizio di tutti i problemi tra la giovane e Can. Aylin ha infatti una relazione con il fratello del fotografo, Emre, che viene manovrato come un burattino e che a sua volta manipola la povera Sanem. Venute a galla tutte le sue malefatte, Aylin esce di scena, ma purtroppo saranno altri gli ostacoli che Can e Sanem dovranno affrontare.

Polen

Polen è la bellissima fidanzata di Can a inizio della serie. La giovane scienziata, nonché modella, non ha un’indole cattiva, ma tutta la sua gelosia nei confronti del fotografo la portano ad ostacolare con inganni e sotterfugi il rapporto tra Can e Sanem. Manovrata prima da Aylin e in seguito dalla madre di Can, Huma, Polen esce definitivamente di scena autonomamente una volta compreso che il cuore del fotografo ormai batte e batterà per sempre solo per Sanem.

Gamze

Gamze è una ex-compagna di Università di Can. I due si reincontrano dopo molti anni grazie a una campagna pubblicitaria che l’azienda della ragazza affida a quella del Divit. La ragazza tenta qualche approccio nei confronti del fotografo, ma capisce presto di non avere speranze. Lo stesso non farà però il suo capo, l’affascinante Ceyda, che la ragazza aiuterà nei suoi innumerevoli (ma vani) tentativi per conquistare il Divit.

Ceyda

Ceyda è il capo di Gamze, che si invaghisce di Can sin dal loro primo incontro. Tra tutte, la donna è tra le più ostinate rivali in amore di Sanem e che più le dà filo da torcere nel corso della Soap usando la scusa del lavoro. Ceyda diventa infatti una presenza fissa alla Fikri Harika, facendo innervosire non poco la povera Sanem, che saprà però metterla sempre al suo posto. Oltre a Gamze, ad aiutare la donna nei suoi tentavi di conquistare Can, ci sarà anche la madre del ragazzo, Huma. Ma come Polen, anche Ceyda si arrenderà dopo aver capito che il cuore del fotografo appartiene a Sanem.

Huma

Huma è la madre di Can. Di certo non è una rivale in amore di Sanem, ma è una delle donne che ha tentato di impedire la sua storia d’amore con il ragazzo. Huma sembra non accettare Sanem per via del ceto sociale della giovane, nettamente inferiore a quello di Can. Seppur snob e altezzosa, ciò che le fa disprezzare così tanto la Aydin è una cicatrice passata: il padre di Can, Aziz, si innamorrò in giovinezza anche lui di una sua dipendente e anche se Huma riuscì a strapparglielo, il cuore di Aziz non fù mai suo.

[Segue SPOILER]

Huma si allea prima con Aylin, poi con Polen, ed infine con Yiğit. Sebbene riesca a separare Can e Sanem, alla fine la donna si renderà conto che il male fatto ad entrambi ha portato solo a gravi conseguenze e così, verso il termine della serie, cercherà di unirli anche lei.

Daydreamer, SPOILER: l’ultima grande sfida di Sanem

Ayca

Ayca è una bellissima donna che apparirà negli ultimi episodi della soap. La ragazza sembra essere la versione femminile di Can ed è questo uno dei motivi per cui Sanem deciderà di mollare la presa sul fotografo, tornare nel suo quartiere e arrendersi al suo destino. Ayca infatti non farà molto per cercare di conquistare Can, poiché altri fattori - che non vi riveleremo - avranno già contribuito a separare nuovamente i due innamorati. Ma indovinate un po’? Anche questa ennesima bellissima donna non riuscirà a strappare via Can dalle braccia di Sanem, che otterranno finalmente il loro agognato lieto fine.

