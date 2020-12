Daydreamer, tutte le Canzoni della Soap con Can Yaman e i significati nascosti

Anticipazioni TV

Daydreamer colpisce per la sua colonna sonora unica ed esotica e vi sveliamo i nomi delle Canzoni e il significato nascosto della Soap con Can Yaman.

Daydreamer continua ad appassionare i fan di Canale5, che premiano la Soap con Can Yaman, regalando alla rete ascolti da capogiro. I fan di Erkenci Kus hanno notato che nelle Puntate ci sono tantissime canzoni, che spesso descrivono lo stato d’animo dei protagonisti. Ecco svelata la colonna sonora che accompagna Can Divit e Sanem Aydin nel loro tormentato amore, e tutti i significati nascosti nei testi.

Daydreamer, la Colonna Sonora della Soap con Can Yaman

Continua l’ascesa al successo di Daydreamer, la Soap più amata di Mediaset. L’amore di Can Divit, impersonato dal sex symbol Can Yaman, e della dolce Sanem Aydin, interpretata dall’affascinante Demet Ozdemir, fa sognare tutti. Simbolo della serie tv turca è la sigla iniziale, intitolata Gunydin ed interpretata proprio dalla Ozdemir. La canzone è un invito a cogliere la vita, liberandoci del torpore della notte per aprirci al calore del sole che ci dà il buongiorno, offrendoci una nuova occasione di migliorare la nostra vita. Dopo aver incontrato, o per meglio dire, dopo essersi scontrata con Can nel teatro e averlo baciato, Sanem non fa che pensare all’uomo misterioso che le ha fatto provare sensazioni tanto forti. Sebbene entrambi siano all’oscuro delle rispettive identità, tra la Aydin e il Divit si crea immediatamente un legame e così, nella Puntata numero 2 sentiamo risuonare un brano di İsmi Golge, intitolato Gunery Marlen. A colpire è una strofa che recita: “Ti amo, vattene, siamo troppo giovani, è un peccato, anche se lo facesse, quell'ultima barca si trova vicino a quello che ama”. Una strofa indicativa, che sembra preannunciare l’addio di Can sulla sua barca, dopo la furibonda lite con Sanem, e il ritorno ad Istanbul segnato proprio dal casuale incontro con la donna che ama e ha sempre amato.

I significati (romantici) delle Canzoni di Daydreamer

Passiamo poi ad un altro punto cruciale di Daydreamer, ovvero la Puntata in cui Can porta Sanem nel suo capanno in montagna e i due ballano insieme. La canzone che risuona romantica è Bana Ellerini Ver (From “Kiraz Mevsimi”) di Ozdemir Erdogan, che recita parole dolcissime: “Non potrei lasciarti se bruciassi a fianco ho dedicato la mia vita al tuo cammino, non posso stare senza di te, non potrei lasciarti se bruciassi a fianco non ne ho abbastanza di te se vivo per mille anni, ti ho dato il mio cuore, dolce bellezza”. Il significato della canzone parla da solo. Un altro brano molto significativo è Tugkan di Ele Layik, che risuona nella Soap quando Can si ferma vicino alla scogliera e vede Sanem piangere. I due hanno litigato e lui arriva a bruciare le fotografie della sua amata, nel vano tentativo di liberare il suo cuore. “Se ho troppo da dire, starò zitto, se sto ridendo, non è felicità. Vivo con il sogno di tenerti la mano, non possono impedirci di metterci in mezzo” recita il pezzo musicale descrivendo esattamente lo stato d’animo di Can. Il fotografo sa di non poter dimenticare la Aydin, ma non sa come starle vicino dopo il dolore che lei gli ha inflitto, e quello che lui ha fatto nascere nell’animo buono di lei.

