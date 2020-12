Daydreamer torna in Prima Serata su Canale5: Ecco da quando...

Anticipazioni TV

Novità in arrivo per Daydreamer. La soap di Canale5 con Can Yaman e Demet Ozdemir, subirà un nuovo cambio di programmazione a partire dal prossimo gennaio e pare proprio che ci farà compagnia nella prima serata della rete ammiraglia della Mediaset. Scopriamo insieme i dettagli.

Daydreamer: nuova programmazione per la soap di Can Yaman

Non c'è pace per Daydreamer! I fan della serie turca, campione d'ascolti in questo 2020, sono stati finalmente ascoltati. Non è infatti piaciuta la scelta di Mediaset – presa mesi fa - di spostare l'appuntamento con la Fikri Harika al week – end e poi di ridurlo a una sola puntata in onda la domenica. Le "yamanine" volevano di più e nessuna di loro si è accontenta di seguire le vicende amorose di Can e Sanem solo nel pomeriggio della domenica. Ebbene finalmente per loro sono in arrivo belle notizie! Nel 2021, Daydreamer diventerà un appuntamento fisso della prima serata di Canale5.

Natale con Daydreamer: in arrivo una pioggia di puntate

Prima però di arrivare a gennaio 2021 e alla prima serata di Canale5, Daydreamer subirà nuove programmazioni nel periodo natalizio. Pare infatti che dal 21 dicembre prossimo – e sino alla Befana - la serie verrà trasmessa tutti i giorni al posto di Uomini e Donne e Pomeriggio 5, che andranno in vacanza. Non si sa ancora nulla di certo sull'orario preciso di messa in onda ma si ipotizza che possano essere le 14.45, ora in cui dovrebbe partire il dating show di Maria De Filippi. Per averne certezza dovremo aspettare ancora qualche giorno e capire come si comporteranno le altre soap Beautiful, Una Vita e Il Segreto.

Daydreamer torna l'appuntamento serale: da gennaio 2021, ogni giovedì

Quello che è certo è che da giovedì 14 gennaio 2021, Daydreamer tornerà nel serale di Canale5. L'appuntamento con Can Yaman si farà molto lungo, visto che la serie comincerà verso le 21.30 e terminerà all'incirca alle 24.00. Ci sarà quindi tempo per ben 3 puntate! La soap verrà trasmessa ogni giovedì e così si dovrebbe proseguire sino a tutto febbraio e forse addirittura al 6 marzo 2021. Insomma sarà un inverno molto fruttuoso per Can e Sanem e per i loro fan, finalmente contenti di poter seguire – senza troppi intoppi – la loro storia d'amore.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.