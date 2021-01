Daydreamer torna in prima serata: Canale5 ci ripensa dopo le proteste dei Fan

Anticipazioni TV

Daydreamer torna in prima serata su Canale5, dopo le proteste dei fan che hanno chiesto la messa in onda delle nuove Puntate.

Buone notizie per i fan di Daydreamer. Le proteste degli ultimi giorni hanno portato Mediaset a cambiare nuovamente programmazione e a riconsegnare la prima serata del giovedì all’amata Soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. La decisione sarà definitiva?

Daydreamer ha conquistato moltissimi telespettatori, che si sono immedesimati nella storia d’amore di Sanem Aydin e Can Divit. La Soap turca riscuote successo, nonostante i continui cambiamenti di programmazione che hanno deluso non poco i fan di Can Yaman e Demet Ozdemir. Quando Canale5 ha annunciato che l’appuntamento del giovedì in prima serata con le nuove Puntate sarebbe saltato, gli amanti della serie tv hanno fatto fuoco e fiamme sui social arrivando anche a creare una petizione online. Riscontrando un tale interessamento da parte degli spettatori, Mediaset ha deciso di mantenere la vecchia programmazione per accontentare le numerose richieste. Le nuove Puntate di Daydreamer andranno in onda giovedì 21 gennaio 2021, in prima serata su Canale5, riservando al pubblico numerosi colpi di scena.

Daydreamer torna con le nuove Puntate: dove siamo rimasti?

Negli ultimi episodi abbiamo visto Sanem e Can ai ferri corti, dopo che la bella scrittrice ha accettato la proposta di Yigit di lavorare nella sua casa editrice, e il Divit è stato persuaso da Polen a partire alla volta dei Balcani. I due innamorati sono sempre più distanti, anche se non riescono a nascondere il forte sentimento che li lega. Mentre Can rende difficile a Sanem lasciare la Fikri Harika in modo definitivo, sobbarcandola di lavoro fino alla data del licenziamento effettivo, Huma continua a tramare alle spalle della coppia e coinvolge la bellissima ex fidanzata del figlio. Polen, infatti, vuole pubblicare un libro di ricette e chiede a Can di aiutarla con le foto. Il Divit, tuttavia, ignora che il libro sarà edito da Yigit e dunque che si troverà a collaborare con il suo nemico numero uno. Al momento sembra che il Biscione sia intenzionato a lasciare Daydreamer in prima serata, ma le cose potrebbero cambiare dopo la puntata finale de Il Segreto, quando la Soap potrebbe tornare definitivamente nella fascia pomeridiana di Canale5.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il giovedì in prima serata alle 21.45 su Canale5.