Daydreamer sostituisce Il Segreto: Cambio di programmazione nel Day time di Canale 5

Ancora uno Stop per la Soap Spagnola Il Segreto, mentre Daydremar prende il suo posto e si avvia verso la fine con ben cinque appuntamenti nel day time di Canale5 e uno in prima serata, il martedì sempre sulla rete Ammiraglia Mediaset.

Cambio di programmazione inaspettato, ma non troppo, per l'ammiraglia Mediaset: a partire da Lunedì 25 gennaio 2021, Daydreamer prende il posto della Soap spagnola Il Segreto nel day time di Canale5, mentre l'appuntamento serale viene anticipato al martedì. Un promo, in onda da venerdì 22 gennaio 2021, annuncia l'imminente cambio di Palinsesti, una rivoluzione nella programmazione del quinto canale che attendevamo già dallo scorso dicembre, ma che a sorpresa giunge solo ora, negli ultimi giorni di gennaio, mettendo in standby la soap di Aurora Guerra, Il Segreto, proprio sul più bello.

Stop per Il Segreto: la Soap sospesa proprio sul più bello...

Nell'ultimo episodio de Il Segreto, in onda domani 24 dicembre 2021, vedremo gli abitanti di Puente Viejo sconvolti da un tragico attentato. Un momento caldo dunque per la narrazione della longeva soap dedicata alle vicende della Dark Lady Francisca Montenegro. Perché allora si è deciso di sospendere proprio ora? Ovvio, per lasciare i fan della soap spagnola con il fiato sospeso... Manca poco al Gran Finale de Il Segreto, in onda con la stagione conclusiva, ma Mediaset sembra non voler lasciare andare la Soap. Certo non è più la gallina dalle uova d'oro di un tempo, ma tutto sommato i numeri sono ancora abbastanza buoni e siamo certi che il Finale avrà un seguito importante. Anche gli ex fan, con tutta probabilità, riprenderanno la visione per scoprire finalmente, dopo circa 13 anni, questi benedetti (o maledetti) "segreti" di Puente Viejo!

Soap di Canale 5: ecco come cambieranno i Palinsesti dopo la Primavera

Calcoli e ragionamenti ci portano dunque alla seguente previsione sul ritorno della Soap Spagnola nel pomeriggio di Canale 5: Il Segreto dovrebbe riprendersi il suo spazio nel daytime a cavallo tra primavera - estate. Ormai da qualche anno, Mediaset, per la bella stagione, si affida alla serialità turca, è dunque probabile che, terminata la soap con Can Yaman si passerà subito ad un altro successo sempre made in Turchia. Uomini e Donne intanto andrà in vacanza e Il Segreto potrà tornare con l'atteso Gran Finale.

Daydreamer torna nel day time di Canale 5 e si avvia verso la fine...

Insomma, mettiamo un attimo da parte i sordidi intrighi di Puente Viejo, la ricetta Mediaset - per tempi così difficili - è una bella storia romantica come quella tra Sanem e Can, che, vi anticipiamo, riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore. Per Can Yaman è un momento d'oro, il pubblico italiano lo ama e la Soap, che lo vede protagonista accanto a Demet Özdemir, sta collezionando numeri da capogiro. Siamo d'accordo quindi, è tempo di riportare Daydreamer nel day time di Canale 5, senza ovviamente escludere l'appuntamento in Prima serata che traslocherà al martedì... che i fan de Il Segreto non ce ne vogliano!

