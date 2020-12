Daydreamer Sospeso: Cosa è accaduto finora e dove vedere le Puntate in streaming

Anticipazioni TV

Daydreamer sospeso fino a Gennaio 2021: quando torna la Soap, cosa accadrà nelle prossime Puntate e dove vedere gli episodi in Streaming.

Le festività natalizia hanno portato non pochi cambiamenti nel palinsesto Mediaset. Anche le Soap più amate subiranno variazioni impreviste, come nel caso di Daydreamer che saluta il 2020 con una novità molto gradita ai fan. La serie turca con Can Yaman e Demet Ozdemir tornerà a partire dal 7 gennaio 2021 in prima serata su Canale5 con le nuove Puntate. Nel frattempo, ricordiamo quello che è successo fino ad ora e scopriamo le Trame avvincenti dei nuovi appuntamenti, visibili anche in Streaming per i più appassionati.

Daydreamer è stata la novità più premiata di quest’anno. Un anno difficile, che ha lasciato l’amaro in bocca, ma che ha regalato anche ai telespettatori di Canale5 un ottimo modo per evadere dalla realtà, seguendo l’appassionante storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin. La Soap turca fa incetta di ascolti e, forse anche per via dell’insistenza dei numerosi fan, Mediaset ha deciso di cambiare nuovamente la programmazione di Erkenci Kus. Niente Puntate fino al 2021, quando la serie tornerà in prima serata a partire da giovedì 7 gennaio, sempre su Canale5. Nel frattempo vi rinfreschiamo la memoria, ripercorrendo le ultime tappe della storia d’amore tra i protagonisti della Soap, interpretati da Can Yaman e Demet Ozdemir.

Daydreamer, cosa è successo nell'ultima Puntata?

Nell’ultima Puntata andata in onda, Can ha deciso di lasciare la Fikri Harika per concedersi un weekend rilassante ad Agva. L’affascinante fotografo è molto ferito dalle bugie di Sanem, costretta a nascondergli il patto stipulato con Enzo Fabbri sulla formula segreta del suo profumo. Il Divit non riesce più a fidarsi della sua fidanzata e, dal momento che Polen è tornata in città per offrirgli il lavoro dei sogni, deve ritagliarsi un po’ di spazio per pensare. Grazie all’intervento di Emre, la bella Sanem scopre il progetto di Can e prenota una stanza nel suo stesso albergo, fingendo di trovarsi lì per pura casualità. I due si ritrovano a stretto contatto, quando nella camera di Sanem il sistema di riscaldamento ha un guasto e Can le propone di dividere il suo caldo letto matrimoniale. L’idillio, tuttavia, viene spazzato via dall’arrivo di Polen, informata da Huma che vuole separare il figlio dalla giovane stagista.

Daydreamer torna a Gennaio in prima serata: le Anticipazioni della Puntata

Nelle prossime Puntate, in onda su Canale5 e in streaming su Mediaset Play, Can accetta la proposta di Polen e decide di trasferirsi sui Balcani. Furiosa e amareggiata, Sanem si licenzia e vaga per le strade di Istanbul in cerca di confronto. La disattenzione della Aydin le costerà caro, dal momento che mentre è assorta nei suoi pensieri non si accorgerà del sopraggiungere di una vettura e rimarrà vittima di un incidente. Il giovane che ha accidentalmente investito Sanem, sinceramente preoccupato, correrà ai ripari accudendola nella sala dell’ospedale. Nel frattempo, venuto a conoscenza dell’accaduto, Can correrà al capezzale di Sanem mostrandosi molto geloso del nuovo arrivato Yigit. Sebbene i colleghi della Fikri Harika chiedano alla Aydin di rimanere in agenzia, la giovane ormai ha preso la sua decisione e non ha intenzione di tornare indietro.

