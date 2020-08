Anticipazioni TV

Cambio di programmazione per le reti Mediaset. Daydreamer viene sospeso da lunedì 10 agosto e lascia il posto a Il Segreto. Scopriamo quando torna su Canale 5.

Brutte notizie per i fan di Daydreamer. L’amata soap opera turca si prende una pausa di una settimana a partire da domani, lunedì 10 agosto 2020, lasciando il posto a Il Segreto che raddoppierà su Canale 5.

Daydreamer sospesa: la soap opera turca va in vacanza per una settimana

La stagione estiva porta con sé diversi cambiamenti sulle reti televisive. Nonostante l’incredibile successo di Daydreamer, Mediaset ha deciso di sospendere per una settimana la soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Dal 10 al 14 agosto 2020, dunque, Daydreamer non andrà in onda e bisognerà attendere un’intera settimana prima di rivedere Can, Sanem e tutti i dipendenti della Fikri Harika tornare su Canale 5.

L’appuntamento giornaliero con la soap opera turca sarà sostituito da Il Segreto, che al momento è fermo alle repliche della prima stagione, con un doppio appuntamento. I fan di Daydreamer non devono disperare. Mediaset non farà a meno del successo della serie e si tratta di una semplice scelta strategica provvisoria, che cade infatti proprio nella settimana di Ferragosto quando il pubblico televisivo diminuisce drasticamente.

Daydreamer va in vacanza: ecco cosa accadrà nell'ultima puntata in onda

Stando alle Anticipazioni di Daydreamer del 7 agosto 2020, lasceremo Can e Sanem in lite a causa del primo lavoro della giovane in veste di copywriter. Quando Sanem vedrà ogni suoi tentativo venire bocciato dal Divit, infatti, la situazione si complicherà e non sarà semplice distinguere la vita privata dal piano lavorativo. Nel frattempo, Nihat organizza una sorpresa per l'anniversario di matrimonio con Mevkibe e Deren vuole cacciare, a tutti i costi, la perfida Aylin dalla Fikri Harika.

