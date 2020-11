Daydreamer, Sanem 'tradisce' la sua migliore amica Ayhan...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di Daydreamer ci rivelano che Sanem Aydin tradirà la sua migliore amica Ayhan, sostituendola con Deniz.

Sanem Aydin è la protagonista di Daydreamer, la Soap turca che continua a tenere gli spettatori di Canale5 con gli occhi incollati allo schermo. L’aspirante scrittrice, interpretata da Demet Ozdemir, ha un rapporto speciale con la migliore amica Ayhan che, tuttavia, sembra essere destinato a finire in secondo piano a causa della nuova arrivata Deniz.

Sanem tradisce Ayhan nelle Anticipazioni di Daydreamer

Daydreamer non arresta la sua corsa al successo e incassa ascolti pazzeschi, grazie ai telespettatori di Canale5. La storia d’amore tra Sanem Aydin e Can Divit appassiona i fan della Soap turca, che seguono con entusiasmo le peripezie dei due protagonisti. L’affascinante scrittrice ha attirato la benevolenza del pubblico, che ammira il carattere forte ma al contempo dolce della Aydin. Sin dall’infanzia, Sanem ha un rapporto molto stretto con la vicina di casa Ayhan. Orfana di entrambi i genitori, Ayhan e il fratello Osman saranno accolti con entusiasmo da Mevkibe e Nihat, che li considerano al pari delle loro figlie. Così, Sanem e Ayhan cresceranno come sorelle e la bella Aydin avrà una predilezione per l’amica, trovandosi a confidarle tutti i dettagli intimi della sua vita. Durante le Puntate di Erkenci Kus, Ayhan diventa protagonista attiva delle Trame grazie alla sua love story con il bizzarro CeyCey. L’impiegato della Fikri Harika rimane folgorato dalla giovane e le chiede di aiutarlo, assistendolo come life coach. Ayhan non capisce immediatamente di provare un forte sentimento per CeyCey ma poi, spronata anche dalla storia d’amore che Sanem sta vivendo con Can, si arrende all’evidenza. Quando CeyCey la inganna, seppur in buona fede, Ayhan si sente tradita nel profondo e decide di allontanarsi da Istanbul, per raggiungere il fratello Osman e trovare la sua strada.

Daydreamer, Sanem e Deniz: una nuova Amicizia

A dispetto delle premesse, Sanem e Ayhan sembrano perdersi quasi totalmente. Le Anticipazioni di Daydreamer, infatti, ci rivelano che dopo il salto temporale la sorella di Osman non tornerà più in città. Vi sono degli espliciti riferimenti ad Ayhan, soprattutto da parte di CeyCey che continua a contattarla, nella speranza che la ragazza torni sui suoi passi. Eppure la Aydin non parla più molto della sua amica e rivolge tutte le attenzioni alla nuova arrivata Deniz. Lei, chioma ramata e simpatia contagiosa, ha conosciuto Sanem nel suo periodo più buio, quando si trovava reclusa in una clinica psichiatrica. Di Deniz sappiamo che è una psicologa e che tiene moltissimo al rapporto con Sanem, diventato la sua confidente più intima soprattutto dopo il ritorno del Divit. La bella Deniz nutre una simpatia per Muzzo, il quale sembra non accorgersi dei sentimenti della giovane, forse poiché ancora scottato dal divorzio con Guliz. Il pubblico ha reagito in modo contrastante al tradimento di Sanem. Da una parte c’è chi continua a vedere un legame profondo tra le scrittrice e Ayhan, sebbene lei sia fuori dal cast; dall’altra c’è chi non ha apprezzato questo cambio repentino di rotta e trova Deniz piuttosto antipatica.

