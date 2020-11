Daydreamer, Sanem preoccupa: Demet Ozdemir magrissima e irriconoscibile

Anticipazioni TV

Demet Ozdemir si mostra notevolmente dimagrita e con un look tutto nuovo nelle Puntate di Daydreamer che seguono il salto temporale: cosa è successo a Sanem?

Demet Ozdemir è diventata una star in Italia grazie al ruolo di Sanem Aydin in Daydreamer. La bellissima e talentosa attrice turca si presterà ad un repentino cambiamento fisico nel corso della Soap, che ha preoccupato non poco le fan della serie con Can Yaman. Dimagrita e con un look tutto nuovo, la Ozdemir mostrerà i segni del mal d’amore.

Sanem dimagrita e irriconoscibile: la Verità sulla star di Daydreamer

Daydreamer ha riscosso molto successo tra il pubblico di Canale5 e, in breve tempo, Demet Ozdemir è diventata una vera e propria star anche in Italia. L’elegante e solare interprete di Sanem Aydin si distingue per la sua innegabile bellezza acqua e sapone ma anche per un talento straordinario, in grado di spiazzare sempre i telespettatori. Nel corso delle Puntate della Soap, infatti, la Ozdemir ci ha abituato alle stranezze dell’impacciata Sanem che, soprattutto quando si trova in presenza di Can Divit, sembra trovarsi su un altro pianeta. Il rapporto di complicità che si è creato da Demet e Can Yaman, che nella serie interpreta il burbero fotografo e capo della Fikri Harika, ha fatto sì che il rapporto tra i due protagonisti risultasse molto naturale. La Ozdemir ha studiato a fondo tutte le sfaccettature della Aydin, calandosi nel ruolo e ricercando tratti similari da poter sfruttare per donare autenticità alla sua parte. Sanem riesce a passare velocemente dallo stato d’estasi, ai capricci più infantili che mettono in risalto il suo essere profondamente testarda, senza tralasciare momenti di innata sensualità mai sfacciata né ostentata. Il carattere caleidoscopico della fidanzata di Can è un’arma vincente in termini di ascolti, dal momento che il pubblico non riesce mai a prevedere la reazione di questa moderna eroina, ma ha costretto Demet a molte privazioni. L’attrice, infatti, ha stupito tutti presentandosi sul set notevolmente dimagrita e con un look irriconoscibile.

Daydreamer, Demet Ozdemir si sacrifica per Sanem Aydin

Le Anticipazioni di Daydreamer ci annunciano che nella Soap ci sarà un salto temporale di 1 anno, durante il quale Can partirà con la sua nave per allontanarsi da Istanbul, mentre Sanem finirà in manicomio. La stagista, infatti, avrà un crollo nervoso quando scoprirà che il Divit l’ha lasciata per sempre e dovrà essere ricoverata in una clinica per tenere sotto controllo la sua fortissima depressione. Questo episodio finirà con il segnare il futuro della Aydin che, sebbene riesca a debuttare come scrittrice grazie ad Yigit, sarà costretta ad assumere dei farmaci per tenere a bada gli sbalzi d’umore sempre più insistenti. In questa occasione, Demet ha lavorato molto duramente per rendere credibile lo stato di incertezza che governa la vita del suo personaggio ed è stata costretta anche ad un cambiamento fisico. La Ozdemir ha lasciato che i suoi capelli crescessero a dismisura, abbandonato definitivamente gli abiti cittadini per vestire i panni di una giovane bohémien. Per sottolineare il malessere della Aydin, l’attrice si è trovata a dover perdere parecchi chili mostrando un fisico provato dalla sofferenza che le causa il suo cuore infranto. La scelta di stravolgere totalmente le abitudini di Sanem si riscontra anche nel gusto prettamente hippie della giovane scrittrice. Volendo allontanare da sé il ricordo di Can e delle vie della città che hanno ospitato la loro storia d’amore, alla dolce Aydin non resta che trasformarsi in una donna di campagna e nascondere il suo stato d’ansia sotto scialli coloratissimi e una massa selvaggia di capelli corvini.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.