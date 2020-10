Daydreamer, Sanem e Emre stanno insieme: Dediche romantiche sui Social, ecco le FOTO

Anticipazioni TV

Sul profilo Instagram di Demet Ozdemir, Sanem in Daydreamer, spunta una foto con Birand Tunca (Emre Divit) e una romantica e inaspettata dedica.

La complicità che si è creata del set di Daydreamer, tra Demet Ozdemir e Can Yaman, ha fatto molto discutere. Sul profilo Instagram dell’interprete di Sanem Aydin spunta una foto romantica e inaspettata con Birand Tunca, che nella Soap impersona Emre Divit, e una dedica molto dolce che rimette in discussione ogni ipotesi di Flirt.

Daydreamer, Demet Ozdemir e Birand Tunca innamorati? La Dedica romantica su Instagram

Daydreamer continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. L’amore tra Sanem Aydin e Can Divit fa battere il cuore alle fan della Soap, che sperano in n lieto fine per i due protagonisti della serie tv turca. Sul set, è nata un’innegabile complicità tra Can Yaman e Demet Ozdemir, che interpretano rispettivamente il Divit e la Aydin. Questa chimica palpabile ha fatto riflette il pubblico che è arrivato a ipotizzare che i due attori si frequentassero anche nella vita privata. L’ipotesi del Flirt è stata smentita più volte da Demet e Can, che hanno dichiarato di essere amici e complici ma di non aver mai avuto una relazione. Recentemente, ospite nell’elegante salotto di Verissimo, la Ozdemir è tornata a parlare di Can e ha riconfermato la versione dei fatti, fornita ai media negli ultimi due anni. Spulciando il profilo Instagram della bellissima attrice turca, emergono nuovi e impensabili indizi sui rapporti che si sono creati durante le riprese di Erkenci Kus, che potrebbero rimettere tutto in discussione.

Sanem e Emre insieme dopo Daydreamer? La Foto di coppia

Sebbene nella Soap, Sanem e Emre Divit siano acerrimi nemici per la maggior parte delle puntate, i due attori hanno legato moltissimo e si supportano anche sui social. Birand Tunca, l’interprete dell’affascinante fratello minore di Can, non manca mai di mettere un focoso like alla sua collega, e anche la Ozdemir segue con piacere gli scatti pubblicati dall’attore. Tra le foto pubblicate sul profilo di Birand appare uno scatto con la Ozdemir. I due attori guardano insieme verso l’orizzonte, incorniciate da uno sfondo paradisiaco tra terra e mare, accompagnati dalla scritta “Vedrai” (Gör). L’immagine potrebbe passare inosservata, se non fosse per il commento inaspettatamente romantico di Ali Yagci, l’interprete di Osman in Daydreamer. I tre attori sembrano aver legato molto sul set, tanto da comparire spesso insieme davanti alla macchina fotografica. Il bel Osman scrive: “Dove mi guardi, quando, e dove sembri pazzo nella mia testa”. Una frase molto intima, che ha lasciato tutti di stucco. Alcuni fan di Erkenci Kus hanno ipotizzato che, nascosta dietro la notizia del Flirt con Can Yaman, la talentosa Demet abbia vissuto un amore segreto con Birand. Del resto, non è una novità che due attori che interpretano acerrimi nemici, diventino poi amanti nella vita reale. Quale dei fratelli Divit avrà conquistato la ribelle Sanem?

