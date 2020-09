Daydreamer, Sanem dimentica Can. Demet Ozdemir vicinissima ad un altro Attore (FOTO)

Anticipazioni TV

Demet Ozdemir, interprete di Sanem in Daydreamer, dopo Can Yaman è vicina e complice a Ibrahim Celikkol con il quale divide il set della nuova Serie Tv.

Demet Ozdemir ha conosciuto il successo in Italia grazie a Daydreamer, la Soap opera turca che ha incanto il pubblico del bel paese. Grazie alla complicità creatasi con Can Yaman sul set, la bella attrice ha stregato tutti e ora, dopo le voci sul flirt con il collega, sembra esserci un nuovo attore molto vicino a Demet.

Daydreamer, Demet Ozdemir vicina ad un nuovo attore dopo Can Yaman?

Demet Ozdemir piace proprio a tutti. Bella, talentosa, di classe ma sempre alla mano, l’interprete di Sanem di Daydreamer è un modello a cui ispirarsi. Nella Soap turca, Demet recita al fianco di Can Yaman, che interpreta Can Divit. I due attori sono riusciti a dare il giusto spessore ai personaggi di Can e Sanem, anche grazie alla grande complicità che si è creata tra loro sul set e fuori. Si vocifera, infatti, che i due colleghi abbiano trascorso diverse serate insieme all’insegna del divertimento e anche una fuga romantica in una meta paradisiaca. Stanco delle insistenti voci sul flirt con Demet, lo Yaman ha messo fine alle chiacchiere da corridoio rivelando che l’alchimia che si è creata tra loro grazie ad Erkenci Kus, rimane strettamente legata alla sfera d’amicizia. I fan di Daydreamer nutrono ancora seri dubbi sulla versione dei fatti di Can, e sperano che i due protagonisti della serie diventino una coppia anche nella vita reale. Nel frattempo, concluse le riprese, la Ozdemir ha preso parte ad un nuovo progetto intitolato Doğduğun Ev Kaderindir (La mia casa è il mio destino). Si tratta di una nuova Soap, le cui riprese al momento hanno subito una battuta d’arresto a causa dello scoppio della pandemia da Covid, dove Demet interpreta Zeynep. La storia si articola attraverso una serie di salti temporali, nei quali scopriamo che la protagonista ha origini molto povere ed è cresciuta con una famiglia affidataria molto ricca che le ha permesso di seguire una buona istruzione. Crescendo, Zeynep vuole tenere questo segreto celato a tutti i costi, anche all’uomo che ama, Mehdi, interpretato da Ibrahim Celikkol. Proprio con il tenebroso attore, sembra che Demet abbia trovato un feeling particolare. Ma chi è l’uomo che potrebbe sostituire Can Yaman?

Daydreamer, c'è speranza per Demet Ozemir e Can Yaman? Un nuovo Attore divide la coppia

Ibrahim Celikkol è nato a Smirne il 14 febbraio 1982, sotto il segno dell’Acquario. Sebbene completamente diverso dal più selvaggio Yaman, l’attore possiede un fascino magnetico e un fisico invidiabile con i suoi 192 cm di altezza e muscoli. Del resto, prima di approdare nel mondo della recitazione, Ibrahim è stato modello e ha giocato per molto tempo a basket come professionista. La famiglia materna dell’attore proviene dalla Grecia, mentre quella paterna è di origina araba e suo padre era un giocatore di calcio. Dopo varie esperienze sul piccolo e grande schermo, iniziate nel 2008 quando la sua carriera ha iniziato a decollare, il Celikkol è approdato sul set di Doğduğun Ev Kaderindir dove interpreta Mehdi al fianco della bella Demet Ozdemir. Tra i due attori c’è molta complicità e i fan si chiedono se potrebbe nascere una nuova coppia. Tutti coloro che vorrebbero vedere la dolce Demet al fianco di Can Yaman non devono preoccuparsi per il nuovo collega dell’attrice: Ibrahim è felicemente sposato dal 2017 con Mihre Mutlu che lo ha reso padre di uno splendido bambino. Dunque, nessun Flirt in vista!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.