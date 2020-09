Daydreamer, Sanem da attrice a ballerina: ecco tutti i VIDEO delle sue Performance

Anticipazioni TV

Demet Ozdemir, la Sanem della Soap Daydreamer, mostra tutte le sue doti artistiche. Abbandonati, per il momento, i panni d'attrice, eccola in veste di ballerina!

Demet Ozdemir, la bella e simpatica Sanem di Daydreamer, dimostra ogni giorno di più di essere un'artista a tutto tondo. Non soltanto attrice ma ballerina e addirittura cantate. Sapevamo già che la compagna di set di Can Yaman, avesse cominciato la sua carriera come ballerina ma non immaginavamo fosse così brava. Sul suo profilo Instagram sono comparsi alcuni Video, che la vedono impegnata in coreografie atletiche su ritmi latino americani o arabeggianti. Che la nostra Sanem abbia qualche nuovo progetto che bolle in pentola, oltre ai set televisivi?

Daydreamer: Demet Ozdemir, alias Sanem, da attrice a ballerina

Demet Ozdemir approda sui set televisivi dopo aver cominciato la sua carriera artistica come ballerina. Spulciando nel suo passato la scopriamo nel corpo di ballo del gruppo musicale Efes Kızları, con cui ha collaborato per diverso tempo.

Ma anche nel video musicale di Hodri Meydan della cantante Bengu.

Poi il suo approdo alla TV nel 2013, la allontana momentaneamente dai palchi e dai video musicali per farla concentrare sulla sua carriera di attrice. Ma il primo amore non si scorda mai e Demet, appena può torna a indossare le scarpette da ballo e balza in pista. Sul suo profilo Instagram, dopo una sfilza di foto in cui mostra la sua indubbia bellezza, sono infatti apparsi alcuni video che la vedono impegnata nuovamente in coreografie danzanti, in compagnia di un suo grande amico.

Ma non ci sono solo ritmi latino – americani. Eccola infatti esibirsi in passi di danza arabeggianti.

Non dimentichiamoci poi il suo talento di cantante. Demet ha infatti interpretato la sigla di Erkenci Kus – Daydreamer, ottenendo un grande successo. Non può quindi mancare, tra i suoi scatti, un'istantanea di lei in uno studio di registrazione, intenta chissà magari a incidere un suo nuovo singolo.

