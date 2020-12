Daydreamer, Sanem contro Leyla: è Guerra tra le sorelle Aydin...

Anticipazioni TV

Sanem o Leyla chi vincerà la sfida di stile? Guerra aperta tra le due protagoniste di Daydreamer, la Soap turca di Canale5.

Sanem e Leyla Aydin sono le protagoniste di Daydreamer, la Soap turca che ha conquistato il cuore degli spettatori di Canale5. Le due sorelle, sebbene legate da un affetto puro e autentico, non potrebbero essere più dissimili in fatto di gusti soprattutto quando si parla di uomini e outfit. Eleganza contro praticità, bon ton contro semplicità, colori pastello contro frizzanti e audaci stampe: chi tra Leyla e Sanem vincerà la sfida del buon gusto?

Daydreamer, Sanem Aydin paladina dello stile bohémien

Grazie al successo che Daydreamer sta conoscendo tra il pubblico di Canale5, Sanem Aydin è diventata una vera e propria eroina. Sebbene sia goffa e spesso maldestra, l’aspirante scrittrice è apprezzata da tutti per il suo cuore puro. Sanem rappresenta la ragazza comune che con la sua bellezza semplice e senza fronzoli riesce ad ottenere la sua personale rivalsa su modelle e affascinanti donne provenienti da mondi dove il lusso e l’eleganza sono imprescindibili dalle qualità personali. Nel corso delle Puntate della Soap turca, la Aydin mostra una sorprendente evoluzione nel suo stile. Inizialmente, infatti, la bella stagista si sente piuttosto spaesata nel clima effervescente della Fikri Harika e il suo look rispecchia il suo senso di spaiamento. Sanem, infatti, opta per t-shirt coloratissime arricchite da frasi ad effetto, abbinate a jeans e minigonne piuttosto trendy ma poco chic. Quando la Aydin prende consapevolezza della propria autorità, grazie al successo sul piano lavorativo e alla storia d’amore con Can Divit che la preferisce a tutte le affascinanti tentazioni che continuano a sedurlo, il look della scrittrice cambia radicalmente. Sanem osa con vestiti audaci ma adatti all’ambiente di lavoro, che mettano in risalto il suo corpo da donna abbandonando il lato fanciullesco perennemente presente nel suo abbigliamento. Cardigan di spessa lana, pantaloni palazzo che mettono in mostra le caviglie sottili e blazer variopinti dal taglio maschile prendono il posto di giacche di jeans e pantaloni skinny. La Aydin trova la sua via e sembra decisa a mostrare che anche il suo lato esteriore sta maturando insieme a lei, fino a quando Can non la abbandona improvvisamente. Dopo il salto temporale, Sanem ha lasciato l’abbigliamento cittadino per adattarsi al clima campestre nel quale ha scelto di vivere. Vestiti con stampe floreali ed etniche, colori della terra, bandane colorate, orecchini e bracciali di bigiotteria si fondono in un look bohémien che toglie il fiato. La Aydin mostra tutta la sua bellezza nel momento di maggiore vulnerabilità, attirando la benevolenza dei fan di Daydreamer che non possono che ammirare la sua innata sensualità. Mentre Sanem si mostra pronta al cambiamento, la sorella Leyla ha le idee chiare sin dal principio e non può che essere in netta contrapposizione con la fidanzata di Can…

Leyla Aydin regina dello Stile in Daydreamer

Leyla Aydin è una donna in carriera, amante della matematica, che combina con magistrale maestria la sua freddezza emotiva allo stile impeccabile e bon ton. La Aydin ama i colori pastello che riescono a mettere in risalto il suo sguardo glaciale. Tailleur dal taglio maschile e ipermoderno, camice con stampe floreali e geometriche, gonne a tubino che fasciano le gambe chilometriche compongono gli outfit da giorno di Leyla. La bella segretaria della Fikri Harika possiede un’eleganza senza precedenti e riesce a non scadere mai nel volgare, neppure quando si tratta di presenziare alle serate mondane organizzate dall’agenzia pubblicitaria. Leyla è sempre al suo posto, sobria e bellissima, sostando in quella zona di penombra che si forma tra la luce dei riflettori e il buio della tappezzeria. Il look della Aydin segue il percorso interiore e non vi sono grandi cambiamenti da registrare, eccezione fatta per la scelta del colore nero durante il momento di crisi con Emre Divit. L’algida segretaria, gelosa della vicinanza tra il suo capo e la perfida Aylin, decide di dimostrare a Emre di poter essere simile all’ex modella e indossa un tubino nero mozzafiato. Insomma, lo stile di Leyla è decisamente opposto a quello della sua sorella minore, ma sarà quello vincente?

Daydreamer, guerra di stile tra Sanem e Leyla: chi vincerà?

Sebbene Leyla sia uno dei personaggi più interessanti di Daydreamer, la sua scarsa capacità di mostrare sentimenti travolgenti e autentici, la rende spesso criptica agli occhi del pubblico. La maggiore delle sorelle Aydin è impeccabile in fatto di stile ma, nonostante sia oggettivamente sempre vestita in modo adeguato alla situazione che sta per affrontare, la mancanza di cambiamenti esteriori è un punto a sfavore. Sanem, infatti, seppur spesso resa infantile dalle sue scelte di stile, sarà in grado di mettersi in gioco e mostrare il suo cambiamento al pubblico e alle persone a lei care, senza paura del giudizio. La trasparenza genuina di Sanem è inimitabile e nel corso delle Puntate i suoi look si evolveranno mostrando la sua vera anima. Noi, nonostante tutte le considerazioni del caso, non possiamo che amare e ammirare le sorelle Aydin in attesa del lieto fine!

