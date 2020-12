Daydreamer, perché tutti amano CeyCey? Anil Celik svela un Segreto...

Anticipazioni TV

Anil Celik, interprete di CeyCey in Daydreamer, parla del personaggio più bizzarro e amato della Soap turca di Canale5.

Uno dei segreti del successo di Daydreamer? La grandissima caratterizzazione dei personaggi, anche minori, della Soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Tra i protagonisti più amati c’è CeyCey, bizzarro e fedele amico di Sanem, che venera il capo della Fikri Harika e finisce sempre per mettersi nei guai. Anil Celik, che presta il suo volto al fidanzato di Ayhan, svela qualche retroscena inedito sul suo personaggio.

Il segreto del successo di CeyCey in Daydreamer

Baffi folti e scurissimi, immancabili bretelle coloratissime da abbinare a un abbigliamento piuttosto fuori dal comune e un senso di lealtà che va oltre l’immaginario: CeyCey è uno dei protagonisti più amati di Daydreamer. Il fedele amico di Sanem Aydin acquista sempre più rilevanza nel corso delle Puntate della Soap di Canale5, diventando uno degli alleati principali dell’amore tra Sanem e il burbero Can Divit. Il dipendente della Fikri Harika, che mai supererà la paura di essere licenziato dalla scontrosa Deren, subirà una grande evoluzione pur mantenendo sempre il suo innato carattere bizzarro e l’ansia alle stelle. CeyCey, che sostituirà Can, è un amico fedele e un fidanzato premuroso, tanto che accetterà di aspettare pazientemente il ritorno di Ayhan, uscita di scena insieme al fratello Osman dopo essersi trasferita lontano da Istanbul. L’eccentrico protagonista di Erkenci Kus è interpretato dal talentoso Anil Celik, che ritroverà Can Yaman sul set di Bay Yanlis. L’attore turco ha parlato del suo personaggio al magazine ufficiale di Daydreamer spiegando perché tutti gli spettatori finiscono con l’innamorarsi di CeyCey e della sua essenza così inusuale:

“Ha sempre buone intenzioni e sembra quasi un bambino. Invece il suo trambusto e i suoi sforzi per migliorarsi vogliono un po’ riflettere sul tema delle competizioni in ogni campo della nostra vita. Il pubblico ride delle situazioni, del personaggio che CeyCey si crea con i suoi giochi di parole […] C’era bisogno di una prestazione di alto livello per riflettere quell’energia ‘impacciata’ di CeyCey […] In generale rendere questo ruolo sullo schermo è stato divertente”.

Daydreamer, Anil Celik parla del personaggio di CeyCey e della sua vita amorosa

Nella Soap, CeyCey si innamora a prima vista di Ayhan la migliore amica di Sanem. Proprio grazie al rapporto che instaura con l’aspirante scrittrice, l’impiegato della Fikri Harika finisce con il trascorrere diverso tempo in compagna di Ayhan e arriva a chiederle di proporsi come sua life coach per tentare un approccio. CeyCey è senza dubbio impacciato ma dolce e leale, e Ayhan rimane sinceramente colpita dal suo animo. La storia d’amore che nasce tra CeyCey e la sorella di Osman è molto particolare, dal momento che per entrambi tutto rappresenta una prima volta e, forse proprio a causa dell’inesperienza, l’amico di Sanem finisce con il commettere un’imprudenza. Nella vita reale, Anil Celik ha trovato l’amore? L’attore confessa di essere felicemente single e di non essersi ancora imbattuto della sua anima gemella, aspirando piuttosto a recitare con qualche noto attore di Hollywood! Noi amiamo CeyCey e le sue bizzarrie e voi?

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.