Daydreamer, Osman e Leyla si frequentano fuori dal Set...

Ali Yagci, l’interprete di Osman nelle Soap turca Daydreamer, parla del suo rapporto con la collega Oznur Serceler fuori dal Set.

Tra i personaggi più apprezzati di Daydreamer c'è il gentile e affascinante Osman. Il protagonista della Soap non avrà un lieto fine dal punto di vista sentimentale, a causa dei ripensamenti di Leyla Aydin. Lontano dal set, e smessi i panni del macellaio e dell'efficente segretaria, Ali Yagci e Oznur Secreler hanno conservato un bellissimo rapporto. L'amicizia si trasformerà in amore?

Daydreamer, Osman ha conquistato Leyla fuori dal Set?

Osman è uno dei personaggi più amati, e più sfortunati, di Daydreamer. Interpretato dall’affascinante Ali Yagci, il bellissimo macellaio del colorato quartiere di Istanbul, che fa da sfondo alle peripezie della famiglia Aydin, non riesce a coronare il suo sogno e lascia la città per evitare ulteriori sofferenze. Osman, infatti, da sempre innamorato di Leyla riuscirà a far capitolare l’algida segretaria della Fikri Harika, sconvolta dalla rottura con Emre e dalle bugie del suo capo. I due si fidanzano e promettono di sposarsi al più presto fino a quando Leyla capisce di essere ancora innamorata di Emre, e lascia Osman ad un passo dall’altare. L’addio dell’attore alla serie ha intristito i fan della Soap che si erano molto affezionati al personaggio e speravano di vederlo felice. L’unica consolazione per Osman è la sua carriera che, proprio grazie alla collaborazione con l’agenzia pubblicitaria dei fratelli Divit, gli ha permesso di iniziare una florida carriera d’attore. Osman e Ali hanno in comune diverse cose, tra cui proprio il fatto di intraprendere la carriera d’attore per una serie di fortunati eventi.

Ali Yagci, aka Osman, parla del suo rapporto con Oznur Serceler dopo Daydreamer

Al magazine ufficiale di Daydreamer, lo Yagci ha rivelato di aver lavorata per un lungo periodo in un’azienda di Cunda, dove produceva gelato e il suo impegno gli piaceva molto, fino a quando i colleghi non hanno insistito perché tentasse una nuova carriera. “Un giorno mi sono detto ‘Perché no?’ e ho lasciato la mia vita a Cunda per seguire l’avventura e diventare attore a Istanbul”, ha confessato il bel turco. Dopo al fine delle riprese, Ali è tornato sul set di due nuove serie tv intitolate Her Yerde Sen, nella quale interpreta Burka, e in Gunde Kotu Gunde attualmente trasmessa in Turchia. L’attore, affascinante e sempre sorridente, ha ammesso di non essersi mai trovato nella stessa posizione di Osman ma che, nell’ipotesi, avrebbe reagito in modo molto differente facendo alla sua ex fidanzata i suoi migliori auguri. Sul set di Erkenci Kus, lo Yagci ha legato molto con la collega Oznur Serceler, tanto che i due appaiono insieme in numerosissimi scatti postati sui rispettivi profili Instagram. L’attore frequenta ancora l’elegante Aydin? “Siamo amici e le voglio molto bene”, ha ammesso Ali sul suo rapporto con la Serceler. Le fan che speravano di vedere Osman e Leyla fare coppia nella vita reale dovranno accontentarsi di una sincera amicizia: entrambi gli attori sono felicemente fidanzati con altre persone!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.