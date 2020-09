Daydreamer Nuovi Cambi di Programmazione: La Soap rischia la Cancellazione?

Anticipazioni TV

Continui cambi di programmazione per Daydreamer. La soap con Can Yaman subisce settimana dopo settimana degli slittamenti e si teme che possa essere cancellata dai palinsesti di Canale5.

Nuovi cambi di programmazione per Daydreamer. Non sembra esserci pace per la soap di Can Yaman, spostata di ora in ora e di giorno in giorno nei palinsesti di Canale5. Il grande successo della storia d'amore tra Can e Sanem hanno convinto la Mediaset a non interrompere bruscamente la soap al ritorno di Maria De Filippi nel daytime del Biscione ma circolano comunque voci che le avventure della Fikri potrebbero presto salutarci. Per il momento sembra confermato l'appuntamento per sabato prossimo 26 settembre mentre per la domenica, al momento, non è prevista alcuna puntata.

Daydreamer: nuovi cambi di programmazione della soap di Can Yaman

Dopo la cancellazione del lunedì in prima serata, per far posto al Grande Fratello Vip, Daydreamer potrebbe non andare più in onda neanche la domenica pomeriggio. Una decisione che sembrava essere stata presa già la scorsa settimana, per poi invertire la rotta. Infatti, nonostante i palinsesti sino all'ultimo non ne dessero informazione, la soap è andata in onda regolarmente ieri pomeriggio – domenica 20 settembre 2020. Una vera sorpresa, visto che per tutta la settimana non c'era traccia di questa nuova puntata.

Daydreamer: in onda sabato 26 settembre 2020 e poi?

Attualmente il prossimo appuntamento con Daydreamer è fissato per sabato prossimo, 26 settembre 2020. Anche in questa settimana non c'è traccia della puntata domenicale ma visti i precedenti, attendiamo ancora qualche giorno per avere certezza che la soap vada o non vada in onda il 27 settembre 2020. Tutto è possibile come non è da escludere, visti i repentini cambiamenti e aggiustamenti dell'ultimo minuto, che la storia d'amore turca possa essere cancellata dai palinsesti. Una scelta ovviamente determinata dalla ripresa delle consuete trasmissioni autunnali di Canale5, che mano a mano stanno togliendo sempre più spazio a Can Yaman e a Demet Ozdemir. Staremo a vedere quali saranno le decisioni finali di Mediaset, consapevoli che mancano ancora diverse puntate al gran finale di Daydreamer – Le Ali dei sogni.

Daydreamer Anticipazioni 26 settembre 2020

Intanto scopriamo le Anticipazioni di cosa succederà nella prossima puntata di Daydreamer, in onda – sicuramente – il 26 settembre 2020:

Sanem e Can sono nell'occhio del ciclone. Tutti parlano di loro e della loro relazione e Mevkibe è furiosa con sua figlia. La ragazza decide di confessare la verità a sua madre, in modo da farla calmare e farle accettare i pettegolezzi. Prima però che Sanem possa fare qualcosa, Aylin ci mette lo zampino. La perfida segue lei e Can e comincia a scattare loro delle foto compromettenti, per poi venderle ai giornali per un grande e pericoloso scoop. Can e Sanem finiscono nello scandalo e Mevkibe va su tutte le furie e decide di affrontare i due piccioncini.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle il sabato alle 15.15 su Canale5.