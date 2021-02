Daydreamer, non va in onda: Ecco quando tornerà l'Appuntamento Serale

Anticipazioni TV

Daydreamer non va in onda neanche stasera. Vediamo insieme le Anticipazioni delle prossime puntate in onda su Canale5 e scopriamo quando torneranno le puntate serali della soap.

Brutte notizie pure questa settimana! Salta l'appuntamento serale con Daydreamer anche questo martedì, 23 febbraio 2021. La soap con Can Yaman è assente dai palinsesti serali di Mediaset da ormai due settimane, a causa dei gironi di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma vediamo quale sarà il futuro delle avventure di Sanem e Can che, ricordiamo, vanno in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 16.45.

Daydreamer: incerto il suo futuro nel serale

Sembrava fatta e invece non lo è! Dopo mesi e mesi di petizioni e lotte sui social, i fan di Daydreamer hanno dovuto dire addio alla lunga puntata serale della soap turca. Can e Sanem, dalla scorsa settimana, hanno dovuto lasciare il posto agli ottavi di finale di Champions League. Purtroppo anche questa settimana le avventure della Fikri Harika devono accontentarsi di andare in onda solo nel pomeriggio, nella speranza di riacquistare il loro posto d'onore nella prima serata della rete ammiraglia del Biscione. Ma c'è ancora chi spera che la serie possa guadagnare qualche spazio in più durante la giornata e durante la settimana.

Anticipazioni Daydreamer: La soap andrà in onda il 2 marzo 2021

Purtroppo ci sarà da aspettare e il futuro serale di Daydreamer sarà ancora vittima di tira e molla. I match di Champions League ci faranno compagnia per diverse settimane. Ci sarà però un breve stop nella programmazione calcistica di Canale5. Martedì 2 marzo 2021 non è infatti in programma nessun incontro. La soap di Can Yaman farà quindi ritorno martedì prossimo, con grande felicità per i suoi fan. Si tratterà però di una felicità temporanea. Il 9 marzo e il 16 marzo prossimi, si scenderà di nuovo in campo, con nuovi match al posto di Can e Sanem. Per il resto di marzo e per la prima settimana di aprile – salvo ulteriori cambiamenti – la soap dovrebbe andare regolarmente in onda alle 21.50.

Daydreamer Trame: ecco le Anticipazioni della puntata di domani, mercoledì 24 febbraio 2021

Le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata di mercoledì 24 febbraio 2021 rivelano che: Can è tornato in città dopo un anno ed è ancora innamorato di Sanem, anche se fa di tutto per nascondere i propri sentimenti. Per persuadere il figlio a non partire nuovamente con la sua barca, Aziz finge di stare male e prega Can di rimanere al suo fianco. Mentre il padre dei fratelli Divit si confida con Remide, raccontandole il suo piano per riunire la sfortunata coppia di amanti, la Aydin annuncia di avere acquistato i diritti sul marchio della Fikri Harika per accontentare Muzzo e CeyCey, pronti a far tornare l’agenzia ai fasti di un tempo.

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.