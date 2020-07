Daydreamer - Le ali del sogno: Le Video Anticipazioni Mediaset

Anticipazioni TV

Le Trame di Daydreamer per gli Episodi in onda dal 6 al 10 luglio 2020 su Canale 5. Guarda il Video Riassunto e scopri le Anticipazioni della Soap...

Le Anticipazioni Video di Mediaset per le puntate di Daydreamer - Le Ali Del Sogno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio su Canale 5 rivelano dell'ingresso nella Trame della Soap di un nuovo cruciale personaggio: Polen. L'affascinante ex fidanzata di Can e nuova rivale in amore di Sanem...

Daydreamer - Le Ali Del Sogno: Il Video Riassunto Mediaset

Sanem, in difficoltà per la situazione creatasi con Can, minaccia Emre di rassegnare le dimissioni e di rivelare la verità al fratello. Nel frattempo Can, scopre che Sanem ha ideato la campagna che stanno realizzando e, suo malgrado, accetta di coinvolgerla nel gruppo creativo. La ragazza va a casa di Can con l'intenzione di confessargli la verità sui suoi comportamenti e il suo amore, ma lì trova la fidanzata, Polen! Intanto in ufficio, sulla base di un'idea di Sanem, Can pianifica la promozione di prodotti organici con il signore Levent titolare di una famosa azienda. Infine Nihat, stanco di fare il casalingo, decide insieme a Muzzafer di aprire un negozio di kofte vegane, provando a coinvolgere anche Osman.

Daydreamer, le Trame nel dettaglio: Ecco le nostre Anticipazioni

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45