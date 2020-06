Daydreamer - Le ali del sogno, chi è Öznur Serçeler? Fidanzato, età e vita privata dell’interprete di Leyla Aydin

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio la bellissima Öznur Serçeler, l’Attrice che interpreta il Personaggio di Leyla Aydin nella Soap di Canale5 Daydreamer - Le ali del sogno.

Classe 1987, occhi magnetici e lunghi capelli biondi. Öznur Serçeler è l’affascinante attrice che interpreta Leyla Aydin nella soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno. Conosciamo meglio la bellissima interprete della competitiva sorella di Sanem.

Daydreamer - Le ali del sogno, chi è Öznur Serçeler? Vita privata, foto ed età di Leyla Aydin

Öznur Serçeler è nata a Kayseri il 1 gennaio 1987, sotto il segno del Capricorno. L’attrice muove i primi passi nel mondo dell’arte dedicandosi alla musica, che studia presso l’Università di Bilkent, ad Ankara. Nel 2011, Öznur ottiene i suoi primi ingaggi come attrice, venendo scelta pre varie serie televisive turche. Contemporaneamente, l’attrice lavora per debuttare sul grande schermo e ci riesce con il film drammatico Karisik Kaset.

Visualizza questo post su Instagram 🌻 Un post condiviso da oznurserceler (@oznurserceler) in data: 19 Mar 2020 alle ore 8:38 PDT

Mentre in Turchia continua la sua brillante carriera con nuove produzioni cinematografiche e televisive, in Italia la bellissima Öznur diventa famosa grazie a Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, dove recita al fianco di Özge Gürel e del sex symbol Can Yaman. Qui, l’attrice interpreta Fatos ovvero la coinquilina e amica della protagonista Nazil Piran.

Attualmente, Öznur è nel cast di Daydreamer - Le ali del sogno, al fianco di Can Yaman. Nella nuova soap opera turca, l’attrice interpreta Leyla Aydin, sorella della protagonista Sanem. Con quest’ultima, Leyla ha un rapporto molto complesso e competitivo, caratterizzato dal disprezzo per il carattere sognatore e ingenuo di Sanem e dalla rivalità nel contendersi le attenzioni del padre Nihat.

Visualizza questo post su Instagram 💋 Un post condiviso da oznurserceler (@oznurserceler) in data: 6 Dic 2019 alle ore 9:54 PST

Öznur, che vanta un fisico perfetto per i suoi 172 cm di altezza, è una grande amante degli animali e, nonostante abbia un profilo Instagram seguitissimo, con circa 1 milione di follower, sembra essere molto attenta alla sua vita privata. Qualche settimana fa, l’attrice ha postato una foto in compagnia di Yigit Guven che, in mancanza di prove, potrebbe essere un semplice amico così come il suo fidanzato.

