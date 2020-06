Daydreamer - Le ali del sogno, chi è Anil Celik? Età, altezze e vita privata di CeyCey

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio la vita privata e la carriera di Anil Celik, l’Attore turco che interpreta il buffo CeyCey nella Soap Opera Daydramer - Le ali del sogno.

Tra i personaggi più caratteristici e bizzarri della nuova soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno, c’è CeyCey, interpretato da Anil Celik. Conosciamo meglio la vita privata e professionale dell’interprete dell’irriverente impiegato dell’agenzia Fikri Harika e caro amico di Sanem.

Daydreamer - Le ali del sogno, chi è Anil Celik? Tutto sull'interprete di CeyCey

Anil Celik è nato ad Ankara, capitale della Turchia, nel gennaio del 1988. L’attore ha trascorso la sua infanzia nella movimentata e multietnica città, appassionandosi al mondo dello spettacolo. Nel 2006, Anil ha debuttato sul piccolo schermo grazie alla partecipazione alla serie televisiva Selena. Da quel momento il Celik viene notato e prende parte a diverse produzioni televisive.

Oltre alla passione per la recitazione, Anil decide di dedicarsi anche al mondo della produzione cinematografica raggiungendo degli ottimi livelli e lavorando con l’agenzia Tumay Ozokur. Nel 2016, l’attore debutta sul grande schermo con i film Seytan Tüyü e Ölü Yatirim, mentre nel 2018 Anil viene scelto per il ruolo di CeyCey per Erkenci Kus. Il suo personaggi è uno dei più amati in Daydreamer - Le ali del sogno, grazie ai suoi momenti divertenti siparietti che, seppur dettati dallo stress del licenziamento, costante paura di CeyCey, finiscono con l'intrattenere lo staff dell’agenzia pubblicitaria del bello e tenebroso Can Divit.

Conclusa l’avventura, Anil è tornato al fianco di Can Yaman nella serie Tv Bay Yanlis, con il ruolo di Emre Eren. Sulla vita privata del Celik si hanno poche informazioni. L’attore, nonostante un folto seguito di seguaci su Instagram, è molto riservato e preferisce pubblicare foto dal set o che lo ritraggono nei momenti di quotidianità.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45