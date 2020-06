Daydreamer - Le ali del sogno Anticipazioni dal 22 al 26 giugno 2020: Il piano di Sanem fallisce! VIDEO

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 22 al 26 giugno 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di cosa succede e il Video Mediaset di questa settimana:

Trame e Video Riassunto delle Puntate di Daydreamer in onda dal 22 al 26 giugno 2020

Puntata di Lunedì 22 giugno 2020

Can e Sanem sono sempre più vicini, ma dopo quello che Emre le ha raccontato, la ragazza sembra proprio non riuscire a vincere la diffidenza nei confronti del bel fotografo. Nel frattempo il padre di Sanem, ha deciso di mettere in vendita il negozio, ma la ragazza ha buone notizie: ha provveduto a saldare il debito grazie all'anticipo del suo stipendio. In realtà a darle il denaro è stato Emre, in cambio della sua segreta collaborazione. Ma la Aydin teme purtroppo di aver perso la fiducia di Can, dopo che, gelosa, ha spinto Aziz procurandole una rovinosa caduta.

Puntata di Martedì 23 giugno 2020

Emre ha una nuova richiesta per Sanem: deve sabotare l'ispezione che avrà luogo a breve nell'azienda di Can. Il piano condizionerà la commissione designata per l'assegnazione di un ricco contratto con una importante Azienda Cosmetica Internazionale. Sanem si procura un topo che libera proprio nel momento in cui la commissione sta valutando le condizioni igienico sanitarie dell'agenzia. Fortunatamente Leyla, ignara del piano di sabotaggio della sorella, riesce a rimettere tutto a posto prima che gli "ospiti" possano assistere a situazioni sconvenienti. Sanem ha inoltre allestito una sala relax, ma il lavoro non è piaciuto a Deren che l'ha umiliata facendola esplodere in lacrime. Can, scoperto quanto accaduto, è corso a consolarla. Tra i due c'è un momento di tenerezza.

Puntata di Mercoledì 24 giugno 2020

L'agenzia è in gara per un importante contratto con una azienda cosmetica internazionale. Riuscire ad ottenere l'accordo non è cosa semplice e Can prova a conquistare la Commissione con una speciale campagna pubblicitaria. Una campagna davvero unica in cui Sanem fa da modella. il servizio è un vero successo e l'eccezionale testimonial conquista Simeon Fabbri, l'imprenditore francese di profumi a capo dell' Azienda Cliente, il quale, sembra essersi infatuato della bella scrittrice.

Puntata di Giovedì 25 giugno 2020

Alla festa organizzata da Simeon Fabbri, l'imprenditore francese di profumi, dopo vari tira e molla, la campagna promozionale viene affidata all'agenzia di Can. E' tempo di festeggiare dunque, ma la corte invadente del nuovo Cliente nei confronti di Sanem fa ingelosire Can, che "rapisce" la ragazza e la porta con sé via dal party.

Puntata di Venerdì 26 giugno 2020

Nel frattempo Aylin è su tutte le furie; invidiosa di Sanem - teme infatti che tra la giovane ed Emre ci sia del tenero - e arrabbiata per il successo ottenuto dalla Frikri Harika, se la prende con Emre. L'algida antagonista di Can continua a manipolare Emre come una marionetta. Decisa ancora una volta a sabotare il lavoro del fotografo, pretenderà che Emre entri anche lui nella campagna pubblicitaria che Fabbri vuole affidare a Can.

Daydreamer - Le ali del sogno il Video Riassunto delle Puntate dal 22 al 26 giugno 2020

Ecco una sintesi Video di Mediaset sulle Trame della puntate di Daydreamer - Le ali del sogno in onda nella settimana dal 22 al 26 giugno 2020 su Canale5. L'azione di Sanem contro Can verrà sventata e i due finiranno addirittura per avvicinarsi. Riuscirà la nostra bella protagonista a vincere la diffidenza che nutre per il fotografo?

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45