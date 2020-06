Daydreamer - Le ali del sogno Anticipazioni dal 15 al 19 giugno 2020: Sanem si allea con Emre contro Can!

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno in onda dal 15 al 19 giugno 2020

Puntata di Lunedì 15 giugno 2020

Aziz ha messo in guardia Can: c'è una talpa nell'Agenzia. Purtroppo i due non immaginano che la spia possa essere una persona di famiglia: Emre. Il minore di casa Divit, con l'inconsapevole complicità di Sanem, trama alle spalle del fratello Can per accaparrarsi un'importante campagna pubblicitaria.

Puntata di Martedì 16 giugno 2020

Emre è in combutta con Aylin, ex dipendente dell'azienda di famiglia e ufficialmente, sua ex fidanzata. In realtà, anche se tutti credono che i due si siano lasciati da tempo, Emre e Aylin continuano a stare insieme segretamente. Ad unirli non è solo l'amore, ma anche lo stesso desiderio di distruggere Can. La coppia farà infatti una nuova mossa contro l'erede della Fikri Hrika: riusciranno a sottrargli delle foto della campagna pubblicitaria.

Puntata di Mercoledì 17 giugno 2020

La compagnia aerea scarta il progetto che Aylin, con la complicità di Emre, ha sottratto a Can. Il sabotaggio architettato da nemici di Can non va dunque a buon fine. la coppia dovrà rivedere la propria strategia.

Puntata di Giovedì 18 giugno 2020

Emre e Aylin studiano un nuovo piano per boicottare Can. Aylin riesce a strappare alla agenzia la sua migliore modella, Arzu Tas, facendo perdere a Can le campagne legate al volto della ragazza. Arzu viene ricattata attraverso delle mail inviate dal computer di Leyla. Ma Can vuole tentare di recuperare la collaborazione con Arzu Tas e così parte con Sanem per incontrarla e convincerla a rivedere la sua decisione.

Puntata di Venerdì 19 giugno 2020

Sanem ha accompagnato Can ad Agva. Lo scopo del fotografo e rintracciare Arzu e convincerla a rispettare l'accordo preso con l'agenzia pubblicitaria. Can però ignora che Sanem sta tramando contro di lui in modo da mandare a monte l'incontro, come comandato da Emre. Intanto i genitori di Sanem e Leyla sono costretti a vendere il negozio di famiglia.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45