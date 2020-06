Daydreamer - Le ali del sogno Anticipazioni dal 10 al 12 giugno 2020: Sanem e Can, il primo incontro!

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 10 al 12 giugno 2020. La nuova serie con Can Yaman da mercoledì su Canale 5...

Manca pochissimo al ritorno di Can Yaman su Canale5. Il bell'attore turco sarà infatti di nuovo protagonista del pomeriggio di Canale5, con la soap Daydreamer – Le ali del Sogno, conosciuta in patria con il titolo di Erkenci Kus. La Soap debutterà sull'ammiraglia Mediaset mercoledì 10 giugno 2020, andando in onda questa settimana solo per tre giorni, a partire invece da Lunedì 15 giugno 2020 la vedremo regolarmente in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 16.00, orario in cui sostituirà Uomini e Donne, fino a fine estate. Scopriamo la Trama completa della serie che promette di essere la degna erede di Bitter Sweet e le Anticipazioni delle prime Tre puntate.

Daydreamer - Le ali del sogno, la Trama completa della soap

Aziz Divit gestisce con successo la sua azienda di famiglia, leader del settore della comunicazione e della pubblicità a Istanbul. Aziz ha però deciso di andare in pensione e di lasciare ai suoi due figli la gestione della loro attività. Convoca così Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca) affinché prendano il suo posto. Prima di andarsene spiega loro quali saranno i loro compiti. Can, affermato fotografo sempre in giro per il mondo, si troverà a dover lasciare la sua vita per accontentare suo padre e prendere le redini dell'azienda. Emre invece si occuperà della contabilità e dovrà affiancare suo fratello maggiore in ogni sua decisione.

Tra le novità che i due fratelli cominciano subito a mettere in atto, ci sono delle nuove assunzioni. In azienda arriva quindi Sanem Aydm (Demet Ozdemir), una ragazza di umili origini, con il sogno di diventare una scrittrice. Il talento e il fascino di Sanem faranno immediatamente breccia nel cuore dei fratelli Divit ma nella vita della bella c'è posto solo per uno tra Can ed Emre.

Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno in onda dal 10 al 12 giugno 2020

Puntata di Lunedì 10 giugno 2020

Conosciamo Sanem, una giovane donna che sogna di diventare scrittrice. La nostra protagonista trova un lavoro presso un’agenzia pubblicitaria dove lavora l’affascinante Can, affermato fotografo che ha rinunciato ad una vita in giro per il mondo per prendere le redini dell'azienda di comunicazione di suo padre Aziz Divit.

Puntata di Martedì 11 giugno 2020

Va in scena una grande festa per i 40 anni dell’azienda, ma un ospite sgradito irrompe al party per mettere in cattiva luce il signor Aziz. Questo lascia sconvolti i due giovani eredi e Can pensa subito ad un modo per evitare futuri inconvenienti di questo tipo.

Puntata di Mercoledì 12 giugno 2020

Can, il nuovo capo dell’agenzia pubblicitaria, intenzionato a proteggerne la stabilità, impone nuove misure di sicurezza speranzoso di evitare episodi come quello avvenuto in occasione del party.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45