Daydreamer, Demet Ozdemir sensuale come non l’avete mai vista!

Demet Ozdemir, star di Daydreamer, pubblica un video sensuale su Instagram mentre balla scatenata con il suo partner.

Demet Ozdemir, nota al pubblico italiano per la sua interpretazione di Sanem Aydin in Daydreamer, è anche una ballerina formidabile e molto sensuale. L’attrice della Soap turca di Canale5 ha pubblicato un video inaspettato, che la ritrae durante una coreografia molto piccante.

Sanem sensuale su Instagram, dopo Daydreamer

Demet Ozdemir è bella, talentosa e piena di sorprese. L’interprete di Sanem Aydin condivide molti lati del carattere del suo personaggio in Daydreamer. Forse anche per questo, il pubblico si è affezionato tantissimo all’attrice della Soap turca, che ha reso perfettamente le caratteristiche principali della dolce scrittrice Sanem, lasciandosi coinvolgere sul set dal feeling creato con Can Yaman. Sebbene moltissimi fan abbiano più volte sperato di vedere Demet e Can insieme, come una coppia ufficiale, i due attori di Erkenci Kus sono stati chiari: tra loro c’è semplicemente una bella amicizia. Non tutti sanno che la Ozdemir, oltre ad essere un’attrice prodigiosa, ama moltissimo la danza e ha lavorato come prima ballerina per diversi anni, prima per la cantante Bengü e poi per il gruppo musicale Efes Kizları. Demet è slanciatissima in Turchia nella veste di attrice e attualmente è impegnata sul set di “La casa fatidica” al fianco dell’affascinante İbrahim Çelikkol.

Daydreamer, Demet Ozdemir ballerina d'eccezione

L’interprete di Sanem Aydin, tuttavia, non rinuncia mai a trascorrere il suo tempo libero nella sala di danza e ha deliziato i fan con un video sensualissimo. Dinamica, solare, educata ma anche indubbiamente molto affascinante, la Ozdemir non ha paura dei giudizi e vuole mostrarsi a 360° al suo pubblico. Per questo, essendo molto orgogliosa del tempo che dedica alla sua passione per il ballo. Così, su Instagram, Demet ha condiviso uno spezzone di una coreografia piuttosto sensuale con il suo partner campione di bachata e reggaeton. I fan di Sanem hanno accolto con entusiasmo il video e vorrebbero che l’attrice condividesse più video delle sue performance. Nel frattempo, la Ozdemir è stata avvistata con un nuovo fidanzato con il quale ha trascorso il lockdown. I due sono una coppia o semplici amici? Di certo l'attrice non è impegnata con lo Yaman, che dopo la chiusura anticipata di Bay Yanlis attende un nuovo ingaggio per tornare sul piccolo schermo.

