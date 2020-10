Daydreamer, Demet Ozdemir segue Can Yaman in Italia: Fan in delirio...

Anticipazioni TV

Dopo Can Yaman, anche Demet Ozdemir approda in Italia. La star di Daydreamer pronta a farsi intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo.

Dopo Can Yaman, anche Demet Ozdemir approda in Italia. La bellissima Sanem Aydin di Daydreamer, è arrivata poche ore fa a Milano e si vocifera che seguirà il collega della Soap, lasciandosi intervistare da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Daydreamer, Demet Ozdemir segue Can Yaman in Italia

L’Italia ama Demet Ozdemir. L’affascinante e solare attrice turca è entrata nel cuore dei telespettatori grazie a Daydreamer. Nella Soap di Canale5, Demet interpreta Sanem Aydin al fianco del sex symbol Can Yaman. Tra i due c’è una grande amicizia e una forte intesa, tanto che gli appassionati di Erkenci Kus non hanno potuto non sospettare che sarebbe presto nata una vera e propria relazione. Sfortunatamente, le aspettative dei fan sono state deluse dal momento che Can e Demet hanno ribadito più volte di essere semplici amici. Pochi giorni fa, lo Yaman è sbarcato in Italia attirando uno stuolo di sostenitrici, pronte anche ad infrangere le regole sul distanziamento sociale, solo per poterlo ammirare da più vicino. Dopo l’incontro con Ferzan Ozpetek a Roma, che potrebbe sancire il preludio di una nuova collaborazione lavorativa tra i due famosissimi turchi, lo Yaman è volato a Milano per presenziare a Verissimo.

Daydreamer, Demet Ozdemir e Can Yaman ospiti a Verissimo

L’intervista del protagonista di Daydreamer, concessa a Silvia Toffanin per il suo talk-show di Canale5, andrà in onda sabato 10 ottobre e tutti si chiedono se Can, solitamente piuttosto abbottonato sulla sua vita privata, avrà fatto qualche rivelazione piccante. Nel frattempo, Demet ha seguito il suo collega di Erkenci Kus in Italia. A darne annuncio i fan su Twitter, che sono impazziti alla notizia che l’attrice sarebbe atterrata poche ore fa a Milano. Con tutta probabilità anche la Ozdemir sarà ospite nell'elegante salotto di Verissimo e la sua intervista andrà in onda il weekend successivo di quella dello Yaman. Sfortunatamente, tuttavia, Can e Demet, che hanno duettato sul palco di The Voice, non sono riusciti ad incontrarsi nel Bel Paese probabilmente a causa di diversi impegni lavorativi, ironicamente proprio nel momento in cui nelle Trame della Soap, Can Divit e Sanem Aydin hanno deciso di fidanzarsi ufficialmente.