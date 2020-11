Daydreamer, Demet Ozdemir ha un nuovo Fidanzato? La reazione di Can Yaman

Anticipazioni TV

Demet Ozdemir, la bella Sanem di Daydreamer, si mostra con un uomo misterioso e le fan pensano alla reazione di Can Yaman dopo questa notizia.

Il successo di Daydreamer ha fatto affezionare il pubblico a Demet Ozdemir, la bella e talentosa attrice che interpreta Sanem Aydin. La star della Soap Turca è spesso al centro dei pettegolezzi e la pubblicazione di una foto sospetta su Instagram ha messo in allarme tutti. Come avrà reagito Can Yaman all’ipotesi che la sua Demet abbia un nuovo fidanzato?

Daydreamer, Demet Ozdemir gela i Fan: la Foto con un uomo misterioso

Mentre Canale5 continua a trasmettere le nuove Puntate di Daydreamer, i fan della Soap turca vogliono sapere di più sui protagonisti. Sul set è nato un feeling innegabile tra Demet Ozdemir e Can Yaman, che interpretano rispettivamente Sanem Aydin e Can Divit. I due attori hanno stretto un rapporto solido anche lontano dalle telecamere, tanto da trascorrere insieme vacanze e festività, sebbene abbiano entrambi tenuto a precisare di essere semplicemente buoni amici. Le star turche sembrano essere piuttosto gelose della propria vita privata, tanto da cercare di spostare l’attenzione mediatica sul lavoro piuttosto che sui loro intrighi amorosi. Le sostenitrici di Demet amano spulciare il suo coloratissimo profilo Instagram, per scoprire i nuovi progetti della protagonista di Erkenci Kus e indagare sul suo passato. La Ozdemir ha pubblicato uno scatto sospetto, in compagnia di Mustafa Rutaky accompagnato da una dolce didascalia. Il popolo del web si è allarmato, dal momento che in molti sperano ancora che possa nascere qualcosa tra Demet e lo Yaman. Ma chi è il misterioso uomo che ha conquistato la dolce Sanem?

Can Yaman geloso di Demet Ozdemir dopo Daydreamer?

Mustafa Rutaky è un noto stilista che ha un profondo rapporto d’amicizia con la Ozdemir. I due hanno collaborato insieme su diversi set e Mustafa ha diretto servizi fotografici da capogiro. Durante il periodo del lockdown, l’affascinante Demet ha deciso di condividere la solitudine con l’amico stilista, scatenando una valanga di gossip. I due hanno trascorso a stretto contatto diverse settimane, condividendo la quotidianità e documentandola su Instagram. Nonostante questa amicizia possa sembrare sospetta, non c’è da temere. Ozdemir è ancora single e Mustafa è semplicemente una persona importante per la sua vita. Resta aperta l’ipotesi che questo legame possa crescere e sbocciare in amore, e dunque c’è da chiedersi come possa averla presa lo Yaman. Il divo turco per eccellenza ha dichiarato di non aver nessun trasporto emotivo per la sua collega di Daydreamer, sebbene spera di condividere con lei l’esperienza di recitare fianco a fianco in una nuova Soap. Scongiurata la gelosia dello Yaman, non resta che continuare a sperare che Sanem e Can diventino una coppia anche nella vita reale.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16 su Canale5.