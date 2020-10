Daydreamer, Demet Ozdemir fa un Gesto coraggioso per tutte le Donne

Anticipazioni TV

Demet Ozdemir, interprete di Sanem Aydin in Daydreamer, combatte contro la violenza sulle donne e si espone pubblicamente su Instagram.

Attrice talentosa e bellissima, Demet Ozdemir ha conosciuto il successo grazie a Daydreamer. Nella Soap turca che sta appassionando i telespettatori di Canale5, l’attrice interpreta la romantica e sognatrice Sanem Aydin. Un personaggio complesso, moderno e contemporaneamente legato alla tradizione che porta nuova luce sui personaggi femminili delle serie televisive. Demet ha deciso di dare voce alle donne e combattere contro la violenza e la discriminazione di genere, pronta a scuotere l'opinione pubblica con un segnale forte.

Daydreamer, Demet Ozdemir si impegna nella Lotta contro la Violenza sulle donne

Sanem Aydin è la protagonista di Daydreamer, la Soap turca che sta tenendo il pubblico incollato allo schermo. L’amore tra Sanem e Can Divit, impersonato da Can Yaman, ha appassionato i fan, che sperano in un lieto fine dopo tante peripezie. Ad entusiasmare i telespettatori, tuttavia, è in particolar modo la caratterizzazione del personaggio di Sanem. La giovane stagista della Fikri Harika, infatti, riesce a camminare in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione, strizzando un occhio alle battaglie contro la discriminazione di genere. La Aydin non permette mai a Can di metterle i piedi in testa, cerca un rapporto che sia paritario, in cui entrambi i partner si sentano sostenuti e liberi di scegliere. Quando il burbero fotografo inizierà ad essere eccessivamente geloso, sarà Sanem a sistemare la situazione e chiederà a Can di lasciarla scegliere autonomamente. Insomma, la figura della giovane donna difesa dal principe azzurro si sovrappone spesso a quella di un amazzone guerriera che risorge dalle sue ceneri, ostacolo dopo ostacolo.

Demet Ozdemir star progessista dopo Daydreamer

La complessità del personaggio della Aydin si ritrova anche nell’ultimo lavoro di Demet, impegnata sul set di My home My Destiny (La casa è il mio destino). Nella Soap, tratta da una storia vera, la Ozdemir interpreta una donna in cerca di riscatto dopo essere stata costretta ad un matrimonio combinato. Il tema proposto è un tema caldo in Turchia, soprattutto dopo le proteste per l'omicidio di Pinar Gultekin, una stendessi vittima del suo ex fidanzato. Demet ha usato la sua voce per protestare vivamente contro il modo in cui, ancora oggi, viene trattato il femminicidio e la noncuranza generale per il valore della vita delle donne. La bella Sanem ha trovato appoggio su Instagram e sembra volersi impegnare molto seriamente per questa causa sociale, così urgente. Del resto, l'attrice ha raccontato di essere vissuta in un clima di estrema libertà, confessando di essersi spesso sentita un maschiaccio e di non essere mai stata introdotta alla femminilità con costrizione. La famiglia della Ozdemir si basa sul matriarcato, su concetti nuovi e progressisti, tanto che nel salotto di Verissimo l'attrice ha amesso di non aver ancora mia pensato alla maternità e che questo per lei non sarà mai un problema

