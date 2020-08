Anticipazioni TV

Demet Ozdemir, star di Daydreamer, racconta della sua difficile Adolescenza al settimanale ufficiale della Soap Turca che sta riscuotendo successo Canale 5.

Demet Ozdemir è il volto più amato di Daydreamer, la soap opera turca che sta riscuotendo successo su Canale 5. La bellissima attrice è stata al centro del gossip per il suo rapporto con Can Yaman, con il quale si è creata un’empatia particolare sul set. Demet ha rilasciato un’intervista al settimanale ufficiale di Daydreamer, facendo una confessione inaspettata sulla sua infanzia.

Daydreamer, Demet Ozdemir confessa un'adolescenza complicata

Demet Ozdemir ha conosciuto la fama grazie a Daydreamer e al personaggio di Sanem Aydin, la romantica scrittrice che ha conquistato il cuore del burbero Can Divit, l’affascinante proprietario dell’agenzia pubblicitaria Fikri Harika. Demet, che recentemente è stata criticata per il suo fisico, si è raccontata al settimanale ufficiale della soap opera turca con Can Yaman, parlando della sua carriera e della sua adolescenza difficile.

La Ozdemir ha ammesso di sentirsi molto felice per il successo che sta ottenendo, dovuto ad anni di grandi sacrifici nella vita privata e in quella lavorativa:

Ho lavorato duramente per cinque anni, ho lavorato sodo, ho fatto gavetta e ho ottenuto un ritorno forte. E adesso sono nell’età dell’oro. Sul set c’era una bella energia, si è creato un bel clima che ha coinvolto non solo me ma tutto il team. E siamo stati ripagati dal feedback molto positivo da parte del pubblico. In questo periodo ho imparato molto. Ad esempio, ho imparato a domare l’emozione, perché all’inizio era troppo intensa e mi bloccavo.

Demet Ozdemir di Daydreamer fa una confessione sul suo passato

L’affascinante attrice turca è cresciuta Izmir, una cittadina ancora lontana dal caos della metropoli, dove ha potuto sperimentare la libertà. La sua infanzia, tuttavia, si è interrotta bruscamente quando è stata costretta ad assumersi responsabilità lavorative.

Ho cominciato a lavorare all’eta di 15-16 anni, in giovane età. Non ho potuto vivere l’adolescenza come quella degli altri - ha raccontato Demet - Lavoravo mentre i miei amici andavano al cinema. In questo ultimo periodo ho interpretato personaggi di 20, 22, a volte 18 anni e mi hanno permesso di vivere i panni di una ragazzina. (…) In generale sono sempre stata vista come una persona insofferente, ma ho scoperto quanto in realtà io sia paziente proprio con la recitazione. (…) Inoltre ho imparato a essere più aperta nei confronti degli altri, a esprimere le cose positive e negative in modo migliore. Recitare, in realtà, mi ha insegnato tanto.

Infine la Ozdemir ha parlato dell’impatto che ha avuto dopo il trasferimento a Istanbul, che pure le ha regalato la possibilità di fare carriera e di diventare la dolce Sanem di Daydreamer, che tutti i telespettatori portano nel cuore.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45