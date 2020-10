Daydreamer, Demet Ozdemir alias Sanem è rifatta? Ecco le Foto

Anticipazioni TV

Demet Ozdemir, la dolce Sanem Aydin di Daydreamer, potrebbe essere ricorsa alla chirurgia estetica e le foto dimostrano le teoria dei fan della Soap di Canale5.

Demet Ozdemir ha affascinato il pubblico italiano con la sua bellezza e spontaneità. L’attrice turca, che interpreta l’aspirante Sanem Aydin al fianco di Can Yaman, nella Soap Daydreamer è stata accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Su Instagram spuntano alcune foto della Ozdemir che sembrano confermare il sospetto dei fan di Erkenci Kus.

Daydreamer, Demet Ozdemir è rifatta? Spuntano Foto sospette

Da quando Daydreamer è approdato su Canale5, i telespettatori hanno imparato a conoscere e amare Demet Ozdemir. Nella Soap, la bellissima attrice turca interpreta l’aspirante scrittrice Sanem Aydin che, volendo dimostrare ai propri genitori di poter essere indipendente e seguire il suo sogno senza sposare l’amico di famiglia Muzo, decide di cercare un lavoro e si ritrova ad essere stagista alla Fikri Harika. Qui, Sanem incontra Can Divit e i due si innamorano perdutamente e decidono di vivere il loro amore, nonostante gli ostacoli e i sabotaggi da parte delle perfide Dark Ladies di Erkenci Kus. I fan di Daydreamer hanno apprezzato, sin da subito, la naturalezza e la spontaneità di Demet, che ha seguito Can Yaman in Italia e ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin per Verissimo. Ora, tuttavia, sembra che la Ozdemir non sia così naturale come cerca di apparire.

Sanem dal chirurgo estetico: le Foto della star di Daydreamer

Alcuni utenti di Instagram hanno scavato nel passato della protagonista di Daydreamer, trovando sul profilo ufficiale dell’attrice una vecchia foto del 2014. Confrontando lo scatto con uno più recente, sembra essere evidente che Demet abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Nulla di estremo ovviamente, ma le labbra della Ozdemir appaiono molto più carnose e gonfie. I fan dell’attrice si sono scagliati contro gli haters, asserendo che la dolce Sanem è cresciuta e il trucco e la prospettiva mette semplicemente più in risalto la sua bocca rispetto a vecchie foto, scattate da sola parecchi anni prima quando ancora non poteva conoscere i ‘trucchi del mestiere’. Che sia rifatta o meno, non si può negare che Demet è bellissima e la sua solarità ne accresce il fascino.

