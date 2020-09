Daydreamer, da Can Yaman a Demet Ozdemir: la vera Età di tutti gli Attori della Soap

Anticipazioni TV

Daydreamer è tra le Soap più amate di Canale 5 anche grazie al Cast di primo ordine. Curiosi di scoprire la vera Età degli attori della Serie Tv con Can Yaman?

Daydreamer è tra le Soap più amate di Canale 5 e continua ad incassare buoni ascolti e ad arruolare nuovi fan. Un fattore determinante per il successo della serie Tv è senza dubbio il Cast, variegato e molto giovanile, nel quale ogni personaggio è stato caratterizzato in modo impeccabile. Da Can Yaman a Demet Ozdemir, passando per la bellissima Oznur Serceler e l'affascinante Ali Yagci. Tutte le fan di Erkenci Kus sognano di incontrare i protagonisti che hanno fatto faville sul Set ma sapreste dire chi tra loro è il più vecchio? Scopriamo insieme la vera età dei protagonisti della coloratissima Fikri Harika.

Daydreamer, quanti anni hanno Can, Sanem, Leyla e Emre?

Demet Ozdemir 26 febbraio 1992 a Izmit, in Turchia, e ha 28 anni. Le origini dell'interprete di Sanem Aydin sono bulgare e il suo segno zodiacale è Pesci. Can Yaman è nato l’8 novembre 1989 a Istanbul e le sue origini sono macedoni. Il bel trentenne parla molto bene l’italiano e ha deciso di sfoderarlo anche sul set di Daydreamer. Nella versione originale in lingua turca, infatti, Fabbri è un imprenditore italiano e Can Divit si rivolge a lui parlando fluentemente l’idioma. Oznur Serceler è nata a il 1 gennaio 1987 e ha 32 anni. Il segno zodiacale della bellissima attrice di Leyla é il Capricorno, le cui caratteristiche si riflettono anche nel personaggio della Aydin: pratica, conservatrice ed estremamente ambiziosa. Birand Tunca è nato a Istanbul il 5 ottobre 1990 e ha 29 anni. Mentre in Daydreamer l’attore si dichiara a Leyla, nella vita privata sembra che non ci sia ancora una signora Divit da omaggiare con gioielli e fiori. Qualcuno si vuole fare avanti?

Daydreamer, la vera Età degli Antagonisti della Soap

Sevacan Yasar interpreta la perfida Aylin, che ha rischiato di dividere per sempre la famiglia Divit con i suoi subdoli piani. La bellissima e statuaria attrice è nata l’8 febbraio 1990 e ha 30 anni. Ozgur Ozberk, il distinto e crudele industriale francese Enzo Fabri di Daydreamer, ha 46 anni ed è nato il 6 settembre 1974, sotto il segno della Vergine. La manipolatrice (bisogna ammetterlo) sempre elegantissima Huma, è interpretata dall’attrice Ipek Tenolcay ha 50 anni ed è nata il 12 luglio 1970. Gamze Topuz, invece, interpreta l'intraprendente e cocciuta Ceyda che tenterà di sedurre Can Divit. L'attrice ha 36 anni ed è nata l'8 ottobre 1983.

I dipendenti della Firki Harika: la vera età degli attori di Daydreamer

Anil Celik, il bizzarro e simpatico CeyCey di Daydreamer, è nato il 1 gennaio 1988 e ha 32 anni. Tra gli attori più grandi della Soap, che interpretano i giovani del quartiere e dalla Fikri Harika, c’è Cihan Ercan. L’attore turco, che interpreta Muzo, è nato il 25 maggio 1984 sotto il segno del Gemelli e ha 36 anni. A fare compagnia a Cihan ci pensa Tugce Kumral, la dispotica Deren. C’è da dire che la bella attrice porta magnificamente la sua età e sembra addirittura più piccola di molti colleghi. Quanti anni ha Deren? Ben 37 dal momento che è nata il 19 marzo 1983. L’impavida e romantica Ayhan, invece, è nata nel 1989, sotto il segno del Toro, e ha 31 anni. L’affascinante Ali Yagci, che interpreta Osman, è nato a Ayvalik, sulla costa nord-occidentale della Turchia, e ha 30 anni. La chiacchierona Guliz è interpretata da Sibel Sisman che è nata il 22 ottobre 1991, e ha quindi 29 anni, a Istanbul.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.