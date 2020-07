Daydreamer, chi è Demet Ozdemir: curiosità e news sull'attrice che interpreta Sanem

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su Sanem o meglio sull'Attrice che la interpreta nella Soap Daydreamer, in onda su Canale5.

Daydreamer sta appassionando gli italiani con la storia d'amore tra Can e Sanem. Se del bellissimo Can Yaman ormai sappiamo tutto - o quasi - dell'altrettanto affascinante sua compagna di set, Demet Ozdemir, vorremmo sapere di più. L'attrice che interpreta Sanem si rivela essere spumeggiante come il suo personaggio su Canale5 e speriamo di vederla ancora per molto protagonista dei nostri pomeriggi. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei.

Daydreamer, ecco chi è davvero Sanem Aydin

Demet Ozdemir, classe 1992, è la dolce Sanem Aydin protagonista di Daydreamer. L'attrice, nata in Turchia ma con origini bulgare, è diventata ormai famosissima in madre patria, tanto da essere scelta come testimonial di un noto marchio di bellezza. La sua carriera comincia come ballerina ma le sue doti recitative, la convincono a buttarsi nel mondo della televisione. Nel 2014 le viene affidata la parte di Ayla nella serie storica turca, Kurt Seyit ve Sura, ambientata nel 1915 e dà là la sua ascesa al mondo dello spettacolo, con la grande approvazione del pubblico.

Demet Ozdemir è Sanem Aydin in Daydreamer

Nel 2018 arriva sullo schermo nei panni di Sanem Aydin in Erkenci Kus. In Italia la soap è arrivata quest'anno, con il titolo di Daydreamer - le ali del sogno. La bella Demet ottiene un vero successo sia in patria che in Italia. La serie le dona la grande notorietà al pubblico grazie anche alla forte alchimia creatasi sul set, con Can Yaman, tanto forte da alimentare alcune voci su una loro love story. Tra i due pare però che non ci sia stato nulla altro che una bella amicizia.

Demet Ozdemir dopo Daydreamer un'altra soap

Dal dicembre scorso, Demet ha cominciato a girare una nuova serie intitolata Doğduğun Ev Kaderindir, nel ruolo principale di Zeynep. Al suo fianco c'è l'attore İbrahim Çelikkol, ancora sconosciuto in Italia ma con grande seguito in Turchia. La storia della serie è ispirata al libro The girl of the window di Gülseren Budayıcıoğlu. Chissà se dopo il successo di Daydreamer in Italia, la serie verrà trasmessa anche nel nostro paese.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45