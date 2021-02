Daydreamer, Cancellato Appuntamento Serale: la Soap stasera non va in onda

Anticipazioni TV

Daydreamer stasera non va in onda. L'appuntamento con Can e Sanem subisce un nuovo cambio di programmazione. Scopriamo perché e cosa ci sarà al suo posto.

Non c'è pace per Daydreamer. La soap subisce l'ennesimo cambio di programmazione e salta quindi l'appuntamento con la puntata serale, prevista per stasera alle 21.50 su Canale5. Le avventure di Sanem e Can, alle prese con le novità delle loro famiglie, lasciano il posto all'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Daydreamer: la soap non va in onda. Al suo posto la Champions League

C'eravamo ormai abituati al consueto doppio appuntamento del martedì con Daydreamer. La soap, che nel corso dei mesi ha subito vari spostamenti, deve lasciare il posto all'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma per stasera a partire dalle 20.50 su Canale5. Al posto delle avventure di Can e Sanem scopriremo chi sarà la vincente tra Barcellona e Paris Saint-Germain. Non dovremo aspettare molto per rivedere i dipendenti della Fikri Harika; domani torneremo a Istanbul con un nuovo episodio – pomeridiano – del successo turco. Rimaniamo invece in attesa di scoprire se l'appuntamento serale del martedì rimarrà invariato oppure subirà la medesima sorte oppure se - in vista delle prossime partite di Champions – la Mediaset deciderà di dedicare un'altra serata alla serie turca.

Daydreamer Anticipazioni: quale sarà il futuro dell'appuntamento serale della soap

In vista degli appuntamenti del martedì della Champions League, è ancora incerto il futuro serale di Daydreamer. La soap potrebbe, come abbiamo detto, subire uno slittamento di giorno di messa in onda oppure dover aspettare qualche settimana per riacquistare quello del martedì. Non abbiamo ancora certezze in merito e dobbiamo aspettare l'evolversi della situazione e del palinsesto Mediaset. Siamo però fiduciosi di rivedere molto presto Can e Sanem anche nel dopocena.

Anticipazioni Daydreamer: Ecco cosa succederà nella puntata di mercoledì pomeriggio

In attesa di avere news in merito all'appuntamento serale, scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer di mercoledì 17 febbraio 2021. Nelle trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5, Sanem ha ancora pochi giorni per terminare i primi capitoli del suo romanzo, così che Yigit possa presentarlo all’agenzia americana e ottenere il contratto tanto agognato per la sua protetta. Le tensioni con Can distraggono la Aydin, che non trova ispirazione neppure nel silenzioso e bucolico capanno di montagna che il suo fidanzato le mette a disposizione. Messa alle strette da Yigit, che teme di perdere il vantaggioso accordo con la casa editrice, Sanem prende una decisione inaspettata e propone al suo capo di pubblicare il diario segreto, che raccoglie nei minimi particolari la lunga e tormentata storia d’amore con il Divit.

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 15 al 19 febbraio 2021.

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.