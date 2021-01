Daydreamer, cancellata la Prima Serata su Canale5: quando tornano Can e Sanem?

Anticipazioni TV

Daydreamer sparisce nuovamente dai palinsesti di Canale5, dopo il ritorno in prima serata. Quando vedremo Can e Sanem sul piccolo schermo?

Brutte notizie per i fan di Daydreamer. La Soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir è stata nuovamente cancellata dai palineresti, dopo aver conquistato la prima serata del giovedì su Canale5. Quando rivedremo Can, Sanem e i dipendenti della Fikri Harika sul piccolo schermo?

Daydreamer cancellato: quando rivedremo la Soap su Canale5

Daydreamer perde, nuovamente, la prima serata di Canale5 e i fan della Soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir si disperano. Mediaset ha deciso di riorganizzare i palinsesti a discapito dell’appuntamento con la storia d’amore di Can e Sanem e degli intrighi della Fikri Harika. Sulla guida tv, infatti, appare chiaro che il prossimo giovedì, 21 gennaio 2021, Erkenci Kus lascia il posto a L’ora legale, film del 2017 scritto e diretto dal duo comico Ficarra e Picone. Ma quando rivedremo Can e Sanem sul piccolo schermo? Al momento il Biscione non ha ancora fatto chiarezza sulla programmazione di Daydreamer, anche se non è escluso che la Soap torni domenica pomeriggio su Canale5.

Daydreamer: cosa è successo nelle ultime Puntate

Nel frattempo, ricordiamo cosa è successo nell' ultima Puntata andata in onda, e disponibili in streaming su Mediaset Play. Can e Sanem sono ai ferri corti. Il Divit ha accettato la proposta di Polen, che è tornata a Istanbul persuasa dalla perfida Huma che vuole separare suo figlio e la giovane scrittrice, e si prepara a partire per i Balcani. Colta dalla disperazione, la Aydin ha deciso di licenziarsi e lasciare per sempre la Fikri Harika, noncurante delle suppliche dell’amico CeyCey che le chiede di non arrendersi. In un momento di distrazione, Sanem non si accorge di star vagando per la strada e una macchina la investe. Il conducente è l’affascinante Yigit che la scorta immediatamente in ospedale, restando al suo capezzale anche quando Can si presenta sul posto e si mostra piuttosto infastidito dalla presenza del nuovo arrivato. Yigit trova il diario della Aydin e capisce che ha molto potenziale nella scrittura, dunque le chiede di lavorare nella sua casa editrice.

La sede dell’azienda si trova nel medesimo complesso della Fikri Harika, rendendo impossibile a Sanem il licenziamento immediato. Can, infatti, convince la sua ex fidanzata a continuare il suo lavoro per la durata dei canonici 15 giorni di preavviso. Nel frattempo, Polen coinvolge il Divit nel progetto del suo libro di ricette, scatenando l’ira di Sanem. Non contenta del suo piano, Huma organizza una cena allo scopo di far sentire la Aydin sempre meno adatta alla lussuosa vita di Can. Durante la serata si scoprirà che Yigit e Polen sono fratelli, mentre Leyla avrà un duro confronto con Emre e ammetterà di non riuscire a perdonare le sue bugie.

