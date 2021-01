Daydreamer, Can Yaman torna a Roma: l'annuncio su Instagram

Anticipazioni TV

Can Yaman pronto a tornare a Roma, dopo l'ultima visita all'Italia, per un progetto speciale dopo Daydreamer: l'annuncio dell'attore su Instagram.

Avvistato! Can Yaman pronto a fare la valigia e a tornare a Roma per un nuovo progetto dopo Daydreamer. L’affascinante attore turco ha elogiato Ferzan Ozpetek su Instagram, annunciando il suo ritorno nel Bel Paese e lasciando intendere che il famoso regista turco abbia in serbo molte novità per la sua carriera decisamente in vertiginoso decollo.

Daydreamer, Can Yaman annuncia: "Ci vediamo a Roma"

La notizia che Can Yaman è pronto a tornare in Italia, più precisamente nel clima artistico della Capitale, ha lasciato tutti senza fiato. Il bellissimo attore turco, che sta riscuotendo un incredibile successo grazie a Daydreamer, non ha mai nascosto di essere affascinato dal Bel Paese, complice anche lo studio della lingua italiana durante le scuole superiori che lo ha portato a cavarsela più che egregiamente nel parlato. Pochi mesi fa, Can era approdato a Roma per incontrare l’amico Ferzan Ozpetek. Il famoso regista turco non ha nascosto di essere molto incuriosito dallo Yaman, appoggiando apertamente la sua svolta in fatto di stile che di certo contribuisce a caratterizzare il suo personaggio. Sembra che i due meditino di collaborare ad un nuovo progetto, al momento ancora top secret, che vedrebbe lo Yaman per la prima volta sul grande schermo dopo una sequela di Soap che hanno accresciuto in modo esponenziale il gradimento tra le fan di tutto il bacino Mediterraneo.

Can Yaman torna a Roma: le fan di Daydreamer in delirio

Ad annunciare il suo ritorno a Roma è stato Can in prima persona che, tramite Instagram, ha fatto sapere: “Mi sono fatto un favore stasera prima di partire per Roma, ci vediamo il 5 gennaio”. L’attore si riferisce al fatto di aver deciso di dedicare la sua serata libera alla visione de La Dea Fortuna, pellicola del 2019 firmata da Ferzan Ozpetek. I fan dell’attore turco non stanno nella pelle e vogliono scoprire, a tutti i costi, il prossimo ruolo di Can e come andrà a finire questa inattesa collaborazione tra divi turchi. Nel frattempo, quello che è certo, è che lo Yaman vestirà i panni del leggendario Sandokan, nel remake dell’omonima serie televisiva che lanciò Kabir Bedi negli anni Settanta. Con lui, sul set della nuova produzione Lux Vide, ci sarà anche Luca Argentero che con tutta probabilità ricoprirà il ruolo del luogotenente Yanez. Fan di Daydreamer la caccia è aperta: chi riuscirà a fare una foto con lo Yaman prima della sua ripartenza per Istanbul?

Scopri le ultime news su Daydreamer - Le ali del sogno.