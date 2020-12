Daydreamer, Can Yaman sul set con Luca Argentero: il nuovo Progetto dell'attore turco

Anticipazioni TV

Can Yaman e Luca Argentero insieme dopo Daydreamer. I due attori reciteranno in una nuova serie tv e Can interpreterà Sandokan.

Dopo lo straordinario successo di Daydreamer, Can Yaman torna sul set di una nuova serie tv. Pago degli ascolti da capogiro che la Soap sta incassando su Canale5, l’avvenente attore turco ha annunciato di essere stato scelto per un nuovo progetto, che lo vedrà al fianco di Luca Argentero, nelle vesti del leggendario Sandokan.

Daydreamer, Can Yaman e Luca Argentero nel remake di Sandokan

Cresce la popolarità di Can Yaman grazie alle nuove Puntate di Daydreamer. L’attore turco è tra i più amati e apprezzati del momento e vive il successo con estrema modestia, senza mai scordare di ringraziare i suoi numerosissimi fan che da anni lo accompagnano nella sua scalata al successo. Lo Yaman ha ringraziato le sostenitrici italiane, coinvolte in un progetto di beneficenza molto importante, ed è tornato a far parlare di sé presentando su Rtl 102.5 il nuovo progetto che lo vede coinvolto. Emozionato e felice di poter intervenire nella trasmissione radiofonica, lo Yaman ha parlato del progetto della Lux Vide che vuole riportare sul piccolo schermo il celebre personaggio di Sandokan.

Can Yaman in una nuove serie Tv dopo Daydreamer

Sarà proprio Can a vestire i panni del leggendario e coraggioso protagonista dei romanzi di Emilio Salgari, nel remake della fortunata serie tv che lanciò Kabir Bedi negli anni Settanta. Sul set ci sarà anche strong>Luca Argentero, che si è mostrato entusiasta all’idea di collaborare con lo Yaman, e che dovrebbe impersonare il fratello adottivo di Sandokan e luogotenente Yanez. Aleggia ancora il mistero, invece, sul ruolo che sarà assegnato ad Alessandro Preziosi, anche lui nel cast della nuova serie in arrivo sul piccolo schermo nel 2021. Mentre lo Yaman prosegue la sua carriera e sembra vivere un periodo di estrema serenità, la stessa cosa non si può dire per il suo personaggio in Daydreamer. Nelle ultime Puntate andate in onda su Canale5, infatti, Can Divit ha scoperto il segreto di Sanem Aydin e, sentendosi tradito, medita di lasciare la Turchia con Polen per sempre.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.