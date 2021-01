Daydreamer: Can Yaman si trasferisce in Italia? Ecco la verità

Anticipazioni TV

Can Yaman, l'attore turco protagonista di Daydreamer, potrebbe passare molto tempo in Italia. Ecco cosa lo spinge a rimanere nel nostro paese.

Can Yaman di nuovo in Italia e forse per sempre? Sarebbe davvero una bella notizia per le fan del bell'attore di Daydreamer. E pare che questa prospettiva non sia poi così tanto lontana dalla realtà. L'artista turco non ha mai nascosto di amare profondamente il nostro paese, di cui conosce perfettamente la lingua, e non sarebbe avventato scommettere che prima o poi possa comprarvi casa. Intanto però si vocifera che lo vedremo spesso nello Stivale per alcuni importanti progetti.

Can Yaman da Daydreamer a Sandokan

Il progetto sicuro in cui vedremo protagonista Can Yaman sarà la serie Sandokan. L'attore interpreterà la Tigre di Mompracem in un remake per la TV e avrà al suo fianco Luca Argentero nel ruolo di Yanez De Gomera, suo fido alleato e Alessandra Mastronardi sarà Lady Marianna. Un progetto previsto su Rai1 e realizzato da Lux Vide. Sarà per questo che Can dovrà fare diverse volte la spola tra l'Italia e la Turchia – più eventuali mete per le riprese – e sarà quindi molto presente nel nostro paese per i prossimi periodi.

Ferzan Ozpetek e Maria De Filippi, tutti amano Can Yaman

L'attore è molto amato dal pubblico italiano ma anche da chi in Italia ci lavora ormai da decenni. Stiamo parlando di Ferzan Ozpetek. Il regista si dall'inizio, non ha nascosto di riconoscere il talento del suo connazionale e non ha escluso di volerci lavorare insieme. E in effetti, negli ultimi mesi Ozpetec e Yaman hanno realizzato una loro collaborazione. Can ha interpretato il nuovo spot della De Cecco – diretto dal regista – insieme a Claudia Gerini.

Ma anche Maria De Filippi non può fare a meno di avere Can nelle sue prime serate. Lo scorso sabato, 23 gennaio 2021, è andata in onda la puntata di C'è Posta per Te in cui l'attore, ospite in trasmissione per una sorpresa, ha fatto battere i cuori del pubblico e delle sue fan.

Can Yaman protagonista della Serie TV Le Fate Ignoranti?

La collaborazione con Ferzan Ozpetek potrebbe però non essere ancora conclusa. Si vocifera – e attenzione per ora sono solo voci – che Can sia stato scelto dal regista, per interpretare uno dei protagonisti della serie TV, Le Fate Ignoranti, tratta dall'omonimo film del 2001. Sono solo supposizioni, lo abbiamo detto, ma bastano a infiammare gli animi delle "yamanine" e di chiunque riconosca l'indiscussa bravura e l'oggettivo fascino del bel turco. Se il progetto della serie TV sembra essere quasi certo – le riprese dovrebbero iniziare in aprile – staremo a vedere se questi gossip si riveleranno alla fine veri. Certo farebbe davvero piacere rivedere Can in versione estiva, come nell'agosto 2019.

Can Yaman e Diletta Leotta

E se a portare in Italia Can Yaman non fosse il lavoro ma l'amore? Ultimamente le cronache rosa sono state prese d'assalto dalla presunta storia di passione tra l'attore e Diletta Leotta. La showgirl avrebbe stregato il bel Yaman, portandolo addirittura a farle recapitare un mazzo di fiori enormi nella sua stanza d'albergo, dopo il lavoro. Un gesto non estraneo allo Yaman che avrebbe fatto la stessa cosa per Demet Ozdemir, in occasione del suo compleanno. I due non hanno né smentito né confermato le voci ed è risultata sospetta la storia su Instagram del Turco, "Fatti Miei. Punto", apparsa i giorni immediatamente successivi al gossip con la Leotta. Vero o non vero? Non lo si sa con certezza e anche in questo caso staremo a vedere!

