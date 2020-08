Daydreamer, Can Yaman sbotta Furioso sui Social: messo in piazza il suo Privato

Anticipazioni TV

Can Yaman, protagonista di Daydreamer, sbotta furioso su Twitter contro un servizio che parla della sua Vita Privata.

Can Yaman è molto geloso della sua vita privata. L’affascinante protagonista di Daydreamer ha commentato furioso un servizio di un noto settimanale italiano, costringendo il direttore ad intervenire su Twitter per sedare le polemiche, nate tra i fan della soap opera turca che difendono a spada tratta il loro beniamino.

Daydreamer, Can Yaman diventa una furia su Twitter

Can Yaman è l’uomo più apprezzato e invidiato del momento. Grazie al successo di Daydreamer, dove interpreta il burbero e misterioso fotografo Can Divit, l’attore turco è al centro dell’attenzione mediatica. Ad incuriosire i tantissimi fan di Can è la sua vita privata, che è rimasta sempre ben celata e protetta dagli obiettivi delle telecamere.

Sul set di Daydreamer è nato un feeling particolare con Demet Ozdemir, che interpreta la sognatrice e aspirante scrittrice Sanem Aydin. L’attore non ha nascosto di aver dato il suo meglio, nel corso delle riprese, anche grazie al rapporto con la bellissima collega. Le affermazioni di Can, fatte proprio nel momento in cui Demet è tornata single, hanno inevitabilmente scatenato il gossip. Entrambi gli attori, tuttavia, hanno spiegato di essere in semplici rapporti di amicizia. Can, dunque, è ancora single e difende a spada tratta la propria intimità.

Daydreamer, Can Yaman sbotta contro Roberto Alessi

Per questo, quando 'Novella2000' ha pubblicato un articolo, riprendendo un servizio dal magazine ufficiale di Daydreamer e aggiungendo una sequele di indiscrezioni sullo Yaman, il bel turco si è infuriato. Can ha pubblicato una risposta di fuoco sotto al post incriminato e il popolo di Twitter lo ha sostenuto, attaccando Roberto Alessi. “Non è vero che ho fatto un’intervista del genere… Ma per favore” ha commentato la star di Bitter Sweet.

Immediata la replica di Alessi, che ha spiegato che il servizio non è un’intervista fatta a Can, bensì una raccolta di indiscrezioni sull’attore:

Can Yaman avrebbe smentito una intervista rilasciata su Novella 2000: questa è una fake news perché su Novella2000.it non è mai stata pubblicata nessuna intervista. Sono state riprese invece delle dichiarazioni che lui ha rilasciato in diversi giornali e che sono state raccolte in un servizio di Daydreamer […] Can ha detto di non aver mai rilasciato quelle dichiarazioni ma questa non è una cosa che riguarda noi […] C’è stato qualche equivoco tra i suoi fan, alcuni han detto che sono un falso giornalista; chiedo a questi signori di informarsi leggendo un po’ meglio.”

Il giornalista sarà riuscito a salvare i rapporti con lo Yaman?

