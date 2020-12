Anticipazioni TV

Can Yaman ringrazia le Fan italiane di Daydreamer per aver contribuito in modo generoso ad una raccolta fondi molto speciale: il messaggio dolcissimo su Instagram.

Can Yaman è il sex symbol del momento. Il protagonista di Daydreamer incanta le fan italiane nei panni del burbero fotografo Can Divit, innamorato della bella Sanem Aydin. Tra le affinità tra l’attore della Soap e il suo personaggio c’è quella di possedere un cuore d’oro. Per questo, dopo una raccolta fondi che ha rivelato la generosità delle sostenitrici nostrane, lo Yaman ha deciso di fare un ringraziamento pubblico su Instagram.

Daydreamer, Can Yaman ringrazie le Fan italiane su Instagram

Tra gli attori più amati del momento c’è, senza ombra di dubbio, Can Yaman. L’attore turco ha conosciuto la notorietà grazie a Bitter Sweet e ora spopola in Italia con le nuove Puntate di Daydreamer. Bello, statuario, sexy e molto generoso, Can ha incantato orde di fan pronte a sostenere ogni sua iniziativa. Il protagonista di Erkenci Kus è volato a Roma pochi mesi fa per incontrare Ferzan Ozpetek e per lasciarsi intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo. Inutile dire che la sua intervista è stata visualizzata milioni di volte da tutte le sostenitrici che non vedono l’ora di rivedere il loro beniamino su Canale5. Lo Yaman non ha mai nascosto la sua voglia di aiutare il prossimo, consapevole che la sua posizione di rilievo gli permette di sostenere campagne e raccolte fondi con alto indice di partecipazione. Così, qualche settimana fa, Can ha chiesto alle sue fan di aiutare una famiglia italiana in difficoltà per poter tornare a veder sorridere il figlio minore, al quale la madre e il padre vorrebbero donare più possibilità.

Il messaggio speciale di Can Yaman per le fan di Daydreamer

Inutile dire che, grazie alla generosità delle fan di Daydreamer e alla catena social promossa dall’attore turco, la raccolta fondi è stata un vero e proprio successo. Lo Yaman ha deciso di ringraziare pubblicamente le sue sostenitrici, con un post su Instagram: "La felicità del bimbo è tutta nostra, un abbraccio immenso… “Amore genera Amore” , ecco le mie “ragazze”, ecco i miei angeli ! Vi adoro ciascuna di voi". Migliaia i commenti piovuti sotto la dedica speciale sui social, da parte delle telespettatrici che hanno ricordato a Can che lui è il vero motore della generosità. Nel frattempo, mentre le azioni dell’attore non possono che rendergli onore, Mediaset cambia idea sulle programmazioni della Soap durante il periodo natalizio. Attualmente, gli spettatori sono con il fiato sospeso, in attesa di sapere se il Divit lascerà Istanbul con Polen dopo aver scoperto le bugie di Sanem. Lei, consapevole di stare per perdere l’uomo che ama, non ha intenzione di attendere la decisione di Can e fa di tutto per trascorrere del tempo insieme, e invogliarlo a rimanere in città al suo fianco.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.