Daydreamer, Can Yaman protagonista di uno Scandalo in Turchia!

Can Yaman, star di Daydreamer, accusato di aver violato le regole anti-Covid, finisce sulle prime pagine e fa scandalo in Turchia.

Can Yaman finisce nei guai in Turchia. L’affascinante protagonista di Daydreamer è stato accusato di aver partecipato ad un party in occasione di Halloween, violando così le norme anti-Covid e dando il cattivo esempio ai suoi moltissimi followers. Lo scandalo che ha coinvolto l’interprete di Can Divit, tuttavia potrebbe essere un falso.

Daydreamer, Can Yaman coinvolto in uno Scandalo in Turchia

Can Yaman continua a macinare successi dopo Daydreamer. L’attore e divo turco ha incantato milioni di spettatrici, affascinate dalla sua innegabile bellezza ma anche dal carisma sprigionato dal suo personaggio Can Divit. Il fotografo e capo della Fikri Harika, infatti, ha un allure unico e sorprendente che è impossibile non notare. Lo Yaman si è lentamente abituato al successo, anche se ha ammesso di essere sempre molto felice per l’amore e il sostegno che riceve dai fan di tutto il mondo. Pochi giorni fa, tuttavia, un’ombra scura ha minacciato l’integrità dell’attore turco. Can è stato accusato da numerosi tabloid di aver partecipato ad una festa di Halloween, violando tutte le misure anti-Covid. Sul web, infatti, hanno iniziato a circolare diverse foto dello Yaman abbracciato a ragazze travestite per l’occasione. Lo scandalo che ha coinvolto Can ha destabilizzato tutte le sue sostenitrici, che sono abituate a considerare l’attore un baluardo della sincerità e della trasparenza.

Daydreamer: ecco perché Can Yaman è vittima di un falso Scandalo

Ospite in Italia, infatti, lo Yaman ha sempre fatto in modo di non avvicinare nessuno e di compiere tutti i suoi spostamenti in totale sicurezza, con tanto di mascherina super fashion e disinfettante sempre a portata di mano. Sebbene le fan si siano accalcate davanti l’uscita dell’albergo dell’attore, lui non ha mai fatto nulla per entrare a contatto con loro, sfuggendo ad ogni tentazione. Per questo sembra piuttosto improbabile che lo Yaman possa aver messo a repentaglio la sua carriera e il suo buon nome per partecipare ad una festa in maschera. Il blog Fashionsoaptv, infatti, ha fatto notare come le foto apparse sui social siano chiaramente dei fake creati ad arte con Photoshop. Can, dunque, è stato coinvolto in un vero e proprio falso scandalo, come è successo al suo alterego Can Divit quando è finito sulle copertine delle riviste scandalistiche, dopo essere stato avvistato a cena con Ceyda. Anche se l’attore di Daydreamer non avrà gradito questo tipo di attenzione mediatica, resta valida la regola d’oro dello showbiz: bene o male, basta che se parli!

